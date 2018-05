ERC busca "companys de viatge"

A l´empara del certificat de defunció d´ETA, ERC ha fet arribar a les seves bases un document que reconeix equivocada l´estratègia que ha seguit els darrers anys per separar Catalunya d´Espanya. Ha estat un error la via unilateral i creure que amb menys del 50% de la població es podia aconseguir trencar un Estat europeu. Per això, han de canviar de plantejament.

Aquesta constatació, però, no els porta a fer una autocrítica severa de la seva incapacitat per analitzar bé la rea­litat provocant-nos la fractura social que patim i les males conseqüències econòmiques que es comencen a albirar. Ni tampoc, a treure la conclusió òbvia: el separatisme a l´Europa del segle XXI no té ni suport ni és ben rebut. Es tractaria de mantenir-se al poder –ara que el toquen– i créixer, donada la descomposició dels convergents, substituint-los en el manteniment de les xarxes de clients mediàtics, culturals i econòmics. Acceptar el marc jurídic per imperatiu legal –és la condició que els posen Podem i Comuns per entendre´s–, però sense rebaixar la tensió i el relat victimista i mitòman contra la resta d´Espanya per tenir enquadrat el personal. Eixamplar la base sobiranista significa captar socis que li permetin articular al seu voltant una majoria de govern al món local de Catalunya i bastir-la per unes properes eleccions autonòmiques, que serien avençades donada la descomposició del centre-dreta catalanista.

Durant el segle XX fou comuna l´expressió «company de viatge», sovint sinònim de «tonto útil». Els convidats són els ara debilitats Comuns i PSC dels quals ens costa copsar el seu projecte per a Catalunya, més enllà de declaracions retòriques i manifestacions de bona fe. Haurien d´entendre que les actituds subsidiàries de partits amb actuacions antidemocràtiques com el 6 i 7 de setembre, amb crides a la població a desobeir els tribunals i que alimenten relats fantasiosos i supremacistes catalans, els porten al fracàs. Si els queda alguna espurna del seu origen treballador i solidari, faria estrany que la igualtat de tots els catalans i la fraternitat amb els pobles d´Espanya i del món no siguin principis que els impedeixin teixir cap aliança amb ERC si no rectifica radicalment.