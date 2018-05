Dijous passat, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. Jornada de contrastos entre el Parlament Europeu i el de Catalu­nya. L´Eurocambra aprova una resolució reivindicant que es creï un organisme «independent i imparcial» per supervisar possibles amenaces contra periodistes amb l´objectiu de «vigilar i documentar» els atacs i prevenir l´autocensura. L´eurodiputat gironí d´ERC, Josep Maria Terricabras, és un dels intervinents en nom del Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea. Gairebé a la mateixa hora que el Parlament europeu defensava sense embuts els periodistes i la Llibertat de Premsa, el Parlament català rebutjava la creació d´una comissió per investigar l´espionatge dels Mossos d´Esquadra a polítics i periodistes no afins a la majoria governant a Catalunya, segons consta en documents de la policia catalana. Les clavegueres, ja se sap, són a Madrid. Aquí tot fa olor de colònia. La comissió va ser rebutjada amb els vots de la majoria independentista, la que ha promès conduir-nos al paradís de les llibertats: JxCat, ERC i la CUP. Sí, els cupaires, pregoners de la transparència, van tornar a fer d´escolanets. No em sorprèn. Ja formen part del sistema.

Dimarts passat, l´Albert Soler va publicar un article en aquest diari ironitzant sobre la recaptació de fons per mantenir l´estada d´Anna Gabriel a Suïssa. Jo entenc que la crítica en carn pròpia no agrada a ningú. Els demòcrates, encara que sigui a contracor, l´aguanten amb «fair play» I la repliquen amb arguments. Els cupaires no. La reacció d´algun d´ells, via Twitter, va ser del tipus «el tarat aquest de l´Albert Soler», «miserable», «el Diari de Girona té un greu problema amb l´Albert Soler», «Idiota. Merda de diari». Algun d´aquests tuits prové d´algun regidor i alcalde. El més argumentat era d´un professor de Ciències Socials, segons consta en el seu compte de Twitter: «Fill de puta». Així, tal com sona. Comprenc que justificar l´estada d´Anna Gabriel a Suïssa, que ja no és ni fugida de la Justícia, perquè no té cap ordre de recerca, és difícil, però la llibertat d´expressió no consisteix a insultar i desqualificar, sinó a replicar amb arguments. No han llegit Noam Chomsky: «Si no creiem en la llibertat d´expressió d´aquells que menystenim, no hi creiem en absolut».