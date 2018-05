Fe, esperança i homeopatia

L homeopatia només compleix dues de les tres virtuts teologals: la fe i l´esperança. La caritat, no, per dues raons: 1) els productes homeopàtics es venen i 2) és poc caritatiu aprofitar la fe per donar esperança quedar-se els diners del malalt sense vendre-li cura. Força gent creu que pagar molt sana i això és part de l´èxit de la sanitat privada entre els rics.

Tots els medicaments són productes, pe­rò no tots els productes són medicaments. Els productes homeopàtics volen ser anomenats medicaments, encara que no curin. Amb aquest nom es regulen ara a Espanya per complir amb una directiva europea que així considera a aquestes ­pastilles de sacarosa o lactosa, moltes vegades sense més. Hi ha directives així: pregunti-li a la seva xocolata de confiança què tal va de cacau. Fa 13 anys que la revista mèdica The Lancet va proposar –després de dos ­segles d´homeopatia– deixar de perdre temps i diners a investigar si els productes homeopàtics tenen algun efecte sanador superior als placebos perquè no el tenen.

Hi ha queixes que aquests productes, que no són medicaments, es venguin en farmàcies. Bé, fa temps que les farmàcies venen alta cosmètica que, excepte per la fotoprotecció i la hidratació, no té l´eficàcia que promet i no treu les arrugues en set dies ni en set flascons i això està científicament demostrat. La cosmètica conté tanta ciència com l´astrologia per això l´anuncien les estrelles i per això té també preus astronòmics.

Aquests productes no curen, encara que es diguin medicaments. Fins i tot la ministra ho diu. No gasti en esperança infundada en càpsules. Faci´s el seu propi placebo i senti´s bé pensant que, si no té salut, alme­nys reté els diners. De l´amor, allà cadascú.