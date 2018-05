Agraïment al CAP de Torroella i la Fundació Oncolliga

Família Feliu Iglesias

La matinada del 2 de maig va morir en Pere Feliu i Grau, a l´edat de 63 anys. Han estat uns mesos de vivències intenses en els quals, tal com feia ell, hem aprofitat per viure i estar junts cada instant.

El motiu d´aquesta carta és agrair molt sincerament el treball de l´equip d´atenció domiciliària del CAP de Torroella de Montgrí, amb les doctores Alícia i Carme com a metgesses responsables.

Així com a les infermeres: la Marta, una exalumna i amb la qual hi ha hagut una gran complicitat. La Gisela, que des del començament de la malaltia, hi ha estat sempre,i amb la qual han construït un vincle especial. El caràcter decidit i atent de la María José, va ser molt valuós per a tots nosaltres els últims dies.

El nostre agraïment també a la Fundació Oncolliga Torroella de Montgrí, amb l´ajuda i l´eficiència de la Maria Lluïsa tot ha estat molt més pràctic i senzill.

Gràcies, de veritat.



La Catalunya de Cs

Jordi Turon GIRONA

Al Parlament, un diputat de Cs (Fernando Tomás de Páramo Gómez) li cridava a un del grup independentista: «¡Soy tan, tan, tan, tan catalán como usted!». Sí, des del punt de vista polític i social, és clar, tenen els mateixos drets. Però si li pregunto al meu amic A. d´on és, em dirà que de C., L.R. (fa cinquanta anys que viu a Girona i 49 que som amics). Tothom sol tenir una arrel de sentiments que dura tota la vida. Els seus fills, en canvi, aquest arrelament el tenen a Girona. I és que ets sents d´on has passat la infància per sempre més, perquè hi trobes records essencialment afectius. Per això em desplau anar a Endesa a sol·licitar una connexió d´electricitat i que em posin que visc a la calle tal (escrit, no pas imprès). Que un empleat d´Endesa a Girona escrigui calle i no pas carrer a un senyor que li porta la documentació en català em sembla, com a mínim, manca de cultura bàsica. Això sí, aquesta Catalunya és la que troben ideal els de Cs, els que són «tan, tan, tan, tan catalanes» com jo.



Costa Brava o Costa Paga?

Francesc Xavier Castro Esteban PALAFRUGELL

L´Ajuntament de Pals va aprovar la construcció de 2.500 cases a la zona costanera. A Palamós s´estan construint uns apartaments de luxe a prop de la zona protegida de S´Alguer. A Palafrugell s´ha destrossat l´entorn de la platja del Golfet gràcies al suport de l´Ajuntament?, Iniciativa, Socialistes, Convergents i Esquerra, tant se val quan el que es tracta és fer benefici ràpid a costa d´un patrimoni de tots que fins ara ens ha fet ser referent mundial en paisatge i bellesa d´un entorn únic.

Camins de ronda tallats per grans empresaris o institucions de referència (Cap Roig, El Crit, Aigua-Xelida).

Restaurants en llocs públics per concessions temporals que s´apropien d´allò que és de tots amb un ús elitista o inadequat, com per exemple el magnífic Restaurant Nomo al Far de LLafranc (bona cuina, bon servei, bon entorn) peró que s´ha apropiat dels miradors públics fent-los servir com a abocador privat o mirador preferent (si traspasses la corda que coloquen subtilment t´avisen de la seva limitació d´accés al lloc mitjançant un empleat educat i amb molt bones paraules que et reclama que no accedeixis al lloc per no sé quines excuses).

Es parla de la privatització de la sanitat, de l´educació, de la cultura. Afegim la privatització de l´espai públic, si seguim així i no ens mobilitzem haurem de gaudir del nostre entorn per internet o pagant.