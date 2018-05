Apedaçar el futur

La crisi econòmica va impactar directament en les classes mitjanes i va obrir l'escletxa de les desigualtat a les societats occidentals. Mentre les polítiques populistes miren d'aprofitar-se'n hi ha qui busca maneres de revertir la situació. La Resolution Foundation és un grup de reflexió que treballa per la millora del nivell de vida dels britànics amb ingressos més baixos. Aquesta fundació proposa ara la instauració d'una herència ciutadana de poc més d'11.000 euros que s'entregaria a cada ciutadà quan arribés als 25 anys. Els receptors d'aquests diners només els podrien fer servir per millorar la seva formació, per comprar o llogar un habitatge, crear una empresa o per fer-se un pla de pensions. Els impulsors d'aquesta idea plantegen finançar-la amb un nou impost que gravi tots els regals, premis o herències a partir d'una determinada quantitat. Però ningú garanteix que l'esforç de tots per dotar-se d'aquests recursos es faria servir bé. Un dels problemes principals per al manteniment de l'estat del benestar són els seus abusos i els models que pretenen bonificar econòmicament un col·lectiu encara ho tenen més difícil per orientar-ne l'ús. Però la Resolution Foundation considera que cal fer alguna cosa tenint en compte que cada cop els actius tenen més importància a l'hora de determinar la qualitat de vida de les persones. La proposta mira d'acostar els millennials a l'estatus que han adquirit els de la generació del baby boom. El debat és massa important com per tancar cap porta i negar-se a considerar qualsevol proposta. Però resulta inevitable una certa sensació de decepció en comprovar com s'accepta que el model s'afebleixi i que les úniques idees que es plantegen seriosament, igual que el debat sobre la renda universal garantida, van en la línia d'aplicar solucions pal·liatives a les conseqüències socials d'aquesta degradació.