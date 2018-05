Retrocés democràtic

josep baella isanta girona

Espanya és un estat plurinacional, en el que la cultura castellana continua persistint en l´anihilament de la resta de nacions que conformen l´estat espanyol. La nació castellana arrossega una manca de cultura democràtica, degut a unes monarquies absolutistes, una concepció integrista de la religió, i un sentit colonial de possessió. Recordem Felip II amb la contrareforma i Ferran VII restaurant l´absolutisme.

L´historiador irlandès Ian Gibson, en una entrevista al canal de notícies Deutsche Welle, ha manifestat que la dreta espanyola té el franquisme a l´ADN. A causa d´això, gairebé mig segle després de la mort de Franco, segueixen tancats alguns arxius oficials, segons li comenten alguns historiadors amics, com Paul Preston.

Segons Gibson, els màxims responsables d´aquesta situació són els socialistes, per la seva actitud quan van governar. L´any 1982, amb una majoria absoluta astronòmica, van decidir no regirar l´assumpte, pensant que era millor esperar-se. Van estar catorze anys al poder i no van fer res. I avui, el 2018, Franco és encara al Valle de los Caídos, amb flors fresques cada matí pagades pels espanyols, i acaba reblant: com a espanyol nacionalitzat, em fa autèntica vergonya.



Les companyies telefòniques

núria bonet i malàs girona

Avui m´han trucat per telèfon.

Era de la companyia Movistar, compte!

M´han trucat per unificar els serveis (tenint en compte que ja els hi tinc... i de fet ja ho han de saber, sembla...).

Quan he dit que no, intentant dir que ja ho tinc i sense donar-me temps, em pengen el telefon.

Em poso en contacte amb Movistar i la meva sorpresa és que em diuen que no tenen intenció de preocupar-se de qui truca o no truca i no tenen cap registre de les persones que truquen i a qui truquen.

Estem protegits?



Ajuntament de Girona amb el futbol femení?

marc vila ruiz girona

Valgui aquest escrit per qüestionar el tracte que té el futbol femení en comparació al masculí a la nostra ciutat. El Gerunda FC (club de nenes d´alevins fins a sèniors) es troba en clar desavantatge respecte al club Atlètic Sant Ponç (club de nens) a l´hora de compartir el camp municipal Sant Ponç. Es parla de promocionar el futbol femení per la televisió o des d´estaments públics, però la realitat és que aquí Girona els pares hem de veure les nostres filles que tenen poc camp per entrenar, ja que la major part del camp l´ocupen els nens. També tenen només un vestidor, quan n´hi ha més per als nens. Cal dir també que aquest vestidor l´han de compartir nenes petites de 6 anyets amb noies ja de 14 anys. A vegades l´aigua de les dutxes surt freda. Quan els pares hem de parlar amb l´entrenador o el president ho hem de fer al carrer o al bar, mai en cap despatx o sala, perquè al Gerunda no n´hi han deixat cap. Les pilotes i el material els tenim en un magatzem petitíssim i rovellat. Hi ha diumenges al matí que hem de començar nosaltres els partits més tard perquè el club Sant Ponç, si té algun retard, com que no hi ha espai, ens fa esperar. En conclusió, pregunto: hi creu l´Ajuntament de Girona en el futbol femení? Si volem que el futbol femení prosperi hem de començar per donar-li les mateixes oportunitats que al masculí, ja des del futbol de base. Actualment hi ha un augment de nenes que volen jugar aquest esport. Ajuntament, siusplau, donin suport real al futbol femení.



L´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no va assistir divendres al sopar benèfic de les Germanetes dels Pobres, com publicàvem dissabte a la pàgina 56, malgrat que la seva presència havia estat anunciada. Sí que hi va assistir el subdelegat del Govern, Juan Manuel Sánchez-Bustamante.