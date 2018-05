Els robots no dormen

Aquesta setmana hem sabut que Facebook instal·larà a Barcelona un gran centre de control des del qual es dedicarà a detectar i eliminar notícies falses i altres continguts inadequats de la seva plataforma. És una bona notícia, tant pels 500 llocs de treball que crearà, com per la voluntat de netejar la xarxa de notícies falses. Veurem si 500 exterminadors són suficients per acabar amb la plaga.

Més enllà de les fake news, els ciutadans consumidors de notícies tenim un altre perill: els exèrcits de robots que fan clic a determinades notícies, aquestes ben reals.

Una investigació de Carlos Gonzalo, presentada fa pocs dies en una jornada a la Universitat Pompeu Fabra revelava com les búsquedes de paraules com «CDR», «Roger Torrent» o «eleccions» eren molt més buscades de les 3 a les 5 de la matinada que durant la resta del dia. Tot i que a alguns la política els provoca insomni, és gairebé segur que aquestes recerques i clics a notícies sobre el procés les facin robots. I quan més llegida és una notícia, millor la posiciona Google en el seu rànquing de recerques i, per tant, més a l'abast del ciutadà que busca informació.

Cada vegada més el debat el determinen aquells que controlen els robots. Mals temps.