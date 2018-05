Celebració agredolça

Lluís Torner i Callicó girona

Aquest passat dijous, dia 3 de maig, va ser un dia d´aquells que restarà gravat a la memòria i a la història, un dia que seria joiós, si no fos tan trist, un dia d´aquells que costa trobar les paraules adequades per descriure el que representa per a tot un Estat, però molt especialment per a un país, el Basc.

La banda político-militar ETA ha deixat d´existir. Per als que no han patit –almenys no d´una manera directa– les dures conseqüències que ha comportat la seva existència, és un motiu de celebració; però per als que, en el decurs dels anys, n´han sigut víctimes, bé sigui en la pròpia persona, o en la d´éssers estimats, alguns fins i tot deixant-hi la vida o la salut, mai podran donar-li aquell nom; el sentiment que, de ben segur, deuen experimentar només el poden manifestar cadascun d´ells, no ha de ser gens fàcil qualificar allò que, en aquest moment, senten a dintre seu.

És de suposar que, pensant en la gent que els envolta, agrairan que puguin retrobar la pau del seu dia a dia, però la seva, la pròpia, els serà molt més difícil de recuperar.

El que pensem que seria bo és que no deixin que la seva tristor porti aparellada un sentiment d´odi, això no és mai bo, per a ningú, la pau, ni que sigui tan sols la d´esperit, mai es pot aconseguir amb el rancor. Els que han matat i extorquit, sigui pel motiu que sigui, han de tenir un pes molt gran a les seves consciències, aquest és el pitjor càstig, més que no pas el de qualsevulla presó. No direm que s´hagin de plànyer, ells s´ho han buscat, però cal pensar que on hi ha ressentiment, no pot haver-hi mai una vertadera pau. Manifestem el màxim respecte per a totes les víctimes, però pensem, humilment, que ara és un bon moment per reprendre el camí de la necessària convivència, com a mitjà per aconseguir el veritable objectiu. És el nostre parer



Robinson Crusoe

salvador tarradas gualta

En una carta al director (07-05-2018), el signant, Pere Espinet i Coll, portaveu del grup municipal PAU (per Anglès Units), manifesta que aquesta formació és apolítica i acull persones amb diferents tarannàs i maneres de pensar.

Tot seguit fa una declaració política en tota regla: Solament ens mou tirar endavant el nostre poble per tal de millorar l´estat del benestar, que hi hagi feina i salut per a tothom. Sembla que confon ser no partidista amb ser apolític. L´únic personatge històric apolític que conec (de ficció) és Robinson Crusoe; fins que es va trobar amb Divendres.



Patrimoni cultural immaterial

de la humanitat

Jesús Domingo Martínez girona

La transhumància s´ha presentat candidata a ser declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco. La sol·licitud va ser cursada a finals de març a París pel govern italià, s´ha format un grup de països (Grècia, Itàlia i Àustria, principalment) que promouen aquesta candidatura transnacional.

Després de la presentació de la candidatura, el procés d´avaluació internacional involucrarà un òrgan d´experts tècnics independents. La decisió serà presa per part del Comitè de Govern de la Unesco el novembre de 2019.

El projecte de candidatura es va iniciar el 2015 per iniciativa d´un grup d´acció local del Molise, que va reunir tots els pastors transhumans locals, a la qual es van sumar els pastors de Campània, Laci, Púglia i Abruços. El 2017 el Ministeri italià d´Agricultura va inscriure la transhumància al Registre Nacional de pràctiques agrícoles històriques i coneixements tradicionals, i després de la posada en marxa de l´expedient es van sumar a la iniciativa Àustria i Grècia. Sento que no ho hagi fet també Espa­nya.

Em sembla una molt bona idea el reconeixement d´un treball que ha comportat plena dedicació i omplert la vida de múltiples pastors al llarg dels segles. Els que des de nens hem contemplat el pas de les merines a la primavera i la tardor ens sentim orgullosos que realment es produeixi aquest reconeixement.