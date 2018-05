Començar a governar

Catalunya necessita un govern. Amb això tothom hi està d'acord. Però qui més ho necessita és la seva gent. El 155 l'únic que ha fet ha estat que la maquinària administrativa de la Generalitat, en la qual treballaven milers de persones, però també en depenen d'ella altres milers de ciutadans, no s'hagi aturat. No hi hagut govern perque durant un temps ni a uns ni a altres els ha interessat. Ara sí. Però com dic, els que més ho necessiten són els catalans. Els ciutadans. Aquells que depenen d'una subvenció, d'una ajuda o d'un tràmit. Aquests han estat els perjudicats. Perquè, no ens enganyem, és clar que la burocràcia amb l'article 155 no s'ha aturat, però el que també és cert és que hi ha determinades polítiques que han quedat totalment parades durant mesos. Cal un govern perquè governi. Sembla molt simple, però és així. Cal un govern per fer polítiques. Però polítiques reals i pensades per a la seva gent. No pas per fer teatre, per lluïment personal o directament per enganyar la gent amb falsos projectes. Polítiques per tirar endavant ajudes socials, el desplegament real de la llei de la dependència, la renda garantida i altres tantes ajudes que la gent necessita. Ens cal un govern que, d'una vegada per totes, comenci a governar i demostri que vol fer-ho.