Corall, sorra 155

Quan vaig saber que el govern central, contra el criteri de la Generalitat, ha concedit dotze llicències per treure corall vermell entre Arenys i Begur vaig pensar que no es pot caure més baix en estultícia, inconsciència i ignorància. Però sí, es pot. Ara el ministeri promou l'extracció de sorra del fons marí entre Lloret i Tossa per portar-la als espigons de Sant Antoni de Calonge. A qui prengui aquest tipus de decisions un psiquiatre li trobaria alguna cosa diagnosticable i li podria prescriure medicació. Al ministeri han de tenir consciència que fa uns quants anys uns irresponsables van treure sorra del fons marí de davant de Blanes i van formar un forat que, oh, sorpresa, el mar va anar reomplint. I amb quina sorra? Oh, sorpresa, amb la de les platges de Blanes, que gairebé han desaparegut i cada any cal reconstruir-les alhora que es reparen els danys causats per les llevantades al passeig Marítim. Pregunto: han d'anar al metge, o forma part de la revenja del 155?