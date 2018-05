La batalla de Jordà i Torra

La vida dona moltes voltes. Això és el que pot pensar avui Quim Torra després de saber que serà el nou president de la Generalitat –veurem si farà de «titella» de Puigdemont o farà de Puigdemont després de ser designat per Mas- i trobar-se Teresa Jordà, actual diputada d'ERC al Congrés, com una de les seves conselleres. Anem enrere. Quim Torra va estar vinculat fa anys al col·lectiu El Matí, un corrent intern d'Unió crític amb la gestió de qui en aquell moment era el líder del partit, Josep Antoni Duran i Lleida. El 2009, Torra es va acostar a Reagrupament, partit fundat per l'exconseller de Governació, Joan Carretero, quan es va enfadar amb ERC. Torra explicava en un article publicat a El Matí Digital que el que el movia a treballar en les dues organitzacions era la independència de Catalunya. L'octubre de 2011 es va lliurar una batalla que ara pren un cert interès. ERC i Regrupament van decidir afrontar junts les eleccions generals i sobre la taula es van posar dos noms per encapçalar la llista de Girona. L'aparell del partit apostava clarament per Teresa Jordà, malgrat haver perdut suport electoral en les eleccions municipals. Reagrupament volia l'independent Torra amb el suport, ni més ni menys, d' Oriol Junqueras. La batalla la va guanyar, com és sabut, Teresa Jordà. Ara, set anys després, es retrobaran a la taula del Consell de Govern.