Diversions inhumanes

gina pla bellsolà girona

Solitud. Inquietud. Incertesa. Desesperança. Tortura. Sang. Qui anhela aquests estats? Ni nosaltres ni ells. Estimats animals. Qui és capaç de fer-vos cap mal? Ignorants sense cor.

Per un abric de pell, per una tradició, per una imatge pública o un benefici. Fins irracionals. Ments incompetents. En què penseu? Ja n´hi ha prou. Feu ús del vostre poder per sembrar alegria i no el pànic.

Diables. Personificacions del mal. Veritablement us plau la possessió de les seves dignitats i llibertats? Raoneu.



Per què són tallats tants d´arbres a Girona?

MARIA CAPELLAS GIRONA

Les persones que ens estimem els arbres i la naturalesa ens dol, ens entristeix i ens indigna que siguin tallats tants d´arbres dels carrers de la nostra ciutat. I, a més a més, ens demanem, i això per què? És una nova manera de lluitar contra el canvi climàtic?

Hem vist desaparèixer amb estupor les acàcies del carrer Emili Grahit, molts de til·lers de la Rambla i un parell del car­rer del Carme, també les formoses acàcies que hi havia junt al rierol de Sant Daniel... i això sense oblidar-nos de les terribles podes a què han estat sotmesos alguns dels grans arbres del parc de Vista Alegre!

Per què no deixen que els arbres creixin generosament i es facin grans i vells? Per què s´han d´aplicar a tothora i a tot arreu només els criteris materialistes de productivitat i eficàcia...?

La vida dels éssers humans en el planeta Terra és interdependent amb els arbres vivents, sense ells i la fotosíntesi que ens forneix de l´oxigen que necessitem per respirar, la Vida en el planeta no serà possible, bé de la vida humana tal com l´entenem..., si som substituïts per robots, aleshores, ja no hi entrem.

I no només això, la mateixa contemplació de la bellesa dels arbres i de les flors, l´olor dels seus perfums, ens alegra el cor i ens guareix el cos i l´ànima.

Qui no ha experimentat a Girona el goig de passejar sota els seus castanyers florits, aquests dies! O sota els seus til·lers tan perfumats! El til·ler és un abre medicinal!

Per què són tallats?

A Europa i també al nord de la península ibèrica els vells i grans arbres són estimats i respectats, són testimonis silents de la nostra història! A Girona volem també que els nostres arbres creixin feliçment, la nostra vida va lligada, entreteixida amb la d´ells...

Ajudant la natura, estimant-la, cuidant-la, no pas destruint-la l´ésser humà es retroba a si mateix i pot ésser més feliç. Fem de Girona una ciutat verda integrada amb la natura, amb grans, vells i bells arbres..., cal pensar en els que vindran, que no es trobin amb un desert....



Llistes d´espera

a la Sanitat

fernando guerrero barrio girona

A Catalunya la Sanitat ja no és el que era, des les retallades del Sr. Artur Mas han augmentat les llistes d´espera per a operacions i visites, es miren molt a l´hora de fer alguna prova o l´enviament a especialistes, i parlo sobre fets reals i personals, ja que l´any passat vaig tenir una fractura del peroné i a l´hospital em van diagnosticar un esquinç i després de dos mesos de seguiment amb dolors intensos li demano al metge de capçalera que em faci una radiografia i m´enviï al traumatòleg, a la qual cosa es va negar, de manera que vaig tornar d´urgències a l´hospital, on em van diagnosticar que era trencament del peroné (error de diagnòstic).

Ara tinc intensos dolors al genoll (menisc) i m´ha tornat a passar el mateix, després d´un llarg tractament per calmar el dolor i al persistir aquest, demano una ressonància i me la deneguen pel que me la faig jo de manera particular, vistos els resultats decideix enviar-me al traumatòleg i em donen visita per d´aquí a sis mesos. Un cop visitat em deriven al reumatòleg i me la tornen a donar per d´aquí a sis mesos o sigui per a Octubre, això es fa inaguantable doncs el que m´ha passat a mi no és casualitat, estan especulant amb els malalts en benefici de la sanitat privada i mentre gastant els diners en la milonga de la independència, i l´últim responsable el Sr. Comín de vacances a Bèlgica, espero que algun dia ens adonem del que s´està fent a Catalunya amb la Sanitat Pública.