Tindrem govern

A l´espera de la decisió de la CUP aquest diumenge –com treure el màxim profit a cada moment– és probable que demà tinguem nou govern, presidit per l´avui diputat candidat Quim Torra i Pla i pel demà esperem que president Torra i Pla. Dijous a Madrid hi havia una certa «eufòria» perquè hi hauria govern a Catalunya. El ministre del ram em va dir als passadisos: «Entre la aprobación del presupuesto y el gobierno en Cataluña se va a dar un vuelco al ambiente de la legislatura».

Ja li vaig avançar el que descobreixen, com sempre, tard i amb poques antenes: la legislatura tindrà l´orientació de la majoria sorgida a les urnes, com no es pot esperar altra cosa. Em demanen si hi haura diàleg, en una entrevista a la televisió, i els apunto el guió del que el president Mas havia dit feia unes hores a Madrid. El diàleg només serà possible si es reconeix la legitimitat de les idees dels altres –no impedir, no imposar–, si es reconeix el que suma el suport del 80% dels catalans, que és el dret a decidir, i si algun dia el sistema polític espanyol dona una resposta tipus la llei de claredat canadenca pel referèndum del Quebec. Sembla difícil, diran alguns. Altres vies encara ho poden ser més. Ho fa de manera molt discreta, però valoro molt les reflexions del president Mas per sortir de tal atzucac. Hem vist coses que no es poden donar per normals en els últims cinc mesos. Hem vist coses del «tirar pel dret» del sistema polític i judicial espanyol. Hem vist com un candidat a la presidència de la Generalitat era empresonat entre la primera i la segona votació de la seva investidura. Èxits, encerts i llarga vida al nou govern (a l´espera de la decisió de la CUP). S´ha acabat el primer 155. Veurem què vindrà en el futur.

#pressingCiudadanos

Dimecres dia 16 de maig es començaran a votar les esmenes dels diferents grups al pressupost general de l´Estat per al 2018. Serà l´hora de la veritat per a aquest partit, Ciudadanos, que diu defensar els interessos també de Catalunya amb estreta vinculació amb els seus territoris. Per a Girona han presentat una única esmena: 250 mil euros per a la casa natal de Salvador Dalí. Res més. S´ha de dir que és una duplicació de l´esforc intel·lectual i polític en matèria d´esmenes perque l´any passat no en van presentar ni una. Hem d´entendre, doncs, que per la resta practiquen un contracte d´adhesió al pressupost del PP? Els pressupostos de Ciudadanos són els del PP. Van fer molt més els del PNB en una tarda incrementant les pensions per tots els jubilats espanyols que els taronjes malalts d´ambició de poder.

Aquest divendres hem presentat en roda de premsa les 87 esmenes del Partit Demòcrata per les comarques gironines. Hi ha un alt consens per un suport mutu amb la majoria d´esmenes per a Girona presentades per ERC i el PSC. I també dels Comuns si fos el cas que n´haguessin presentat. Però els vots dels taronges són indispensables per millorar les inversions a Girona. Votaran en contra d´accelerar les obres de l´N-II Girona-frontera francesa? Votaran en contra de no deixar per al 2026 la construcció de l´estacio de l´alta velocitat a l´aeroport de Girona? La resposta, en pocs dies. Serien molt benvingudes invitacions als representants de Ciudadanos a Girona perquè defensessin més aquest territori. Un elegant #pressingCs

El nou ordre

Tinc un amic que dona voltes pel món i que de tant en tant ve a descansar en una casa que té a Platja d´Aro. És israelià i va ser el cap dels serveis secrets d´aquell país ara fa deu anys. Les converses amb ell són un regal de perspectiva d´allò realment important que s´esdevindrà, separant el gra de la palla. Quan fa cinc mesos semblava inevitable una escalada militar entre els Estats Units i Corea del Nord, va dir amb veu modesta des del menjador de casa seva a Platja d´Aro: «Els Estats Units volen arribar a un acord amb Corea del Nord amb l´ajuda de Xina i Rússia. Aleshores el gran focus del conflicte nuclear es desplaçarà a l´Iran, que segurament serà la guerra del primer mandat de Trump. Si l´acord amb Corea és reeixit gràcies a la mediació de Rússia, els Estats Units deixaran de tutelar l´Europa de l´Est, on Rússia podrà tornar a marcar la seva natural influència». Així ha estat. Estic desitjant retrobar-me amb el nostre amic amb la millor visió de la jugada. Visió que la cancellera Merkel ja ha solemnitzat aquesta setmana des d´Aquisgrà: «Europa ja no pot dipositar el seu futur en mans dels Estats Units». Uns dirigents europeus miops i fanàtics ens poden deixar empedrats entre la nova agenda americana i la nova agenda russa. Bravo per tanta tonteria!

Les enquestes de Madrid

Conversa amb NM, l´enquestador que més les encerta els últims anys. Ciudadanos està pujant per incompareixença de renovació del PP. Una reforma del govern i uns bons candidats a les municipals i autonòmiques del maig de 2019 són l´última bala per a la remuntada. També detecta que el problema del PSOE és la inconsistència del seu líder Pedro Sánchez. Em diu un dirigent socialista: s´acostarà el dia de les Primàries del PSOE i de trobar un nou candidat a la presidència del Govern. Però encara no és el moment. El que revelen els números de Narciso Michavilla és que amb les dades d´avui una nova legislatura espanyola dependria dels vots indispensables dels partits nacionalistes i sobiranistes. Ironies del moment. Quedaria l´alternativa de la gran coalició. En un any i mig o dos hem de veure com se´ls posa als taronges passar del moralisme petulant a la feina de governar.