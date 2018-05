La variant d´Anglès

pere espinet coll anglès

Sembla ser que la Generalitat de Catalunya, fent unes modificacions per tal d´optimitzar-ne els costos, ha desencallat el projecte inicial del març del 2012. Es diu que tot començarà una vegada hagin finalitzat els treballs que s´estan realitzant en la carretera de la Vergonya, a la zona de la Pilastra.

Seguint el fil del projecte inicial del 2012, la variant enllaçarà la zona industrial amb la carretera C-63, a l´altura del cementiri. Amb això, hi haurà alliberament del trànsit de camions pel centre del poble, guanyant en fluïdesa i així fer més atractiu l´entorn industrial.

Entenem que la variant és el principi d´un seguit d´actuacions que realment ens fan força falta al poble, on caldrà també tenir ben present el trànsit en els trams del carrer Fàbriques i la zona esportiva.

Alguns rotatius diuen en les seves pàgines que serà una semivariant, però, no obstant això, benvinguda sigui. Ja que si millorem les comunicacions hi guanyarem tots.

Des de les institucions caldrà que es continuï treballant com fins ara, per tal d´aconseguir que les comunicacions de la nostra subcomarca de la Selva siguin les que corresponen a un territori del segle XXI.



Cap a on anem amb el desconcert polític

JOAN JANOHER I SADURNÍ forallac

Quan quasi ho teníem lligat, resulta que el més calent ho tenim a l´aigüera. Quina llàstima de temps perdut, mentre mantenim la pressió del 155, on sembla que les idees s´esfumen, donant peu a l´actitud improcedent de l´Estat: que, mitjançant els favoritismes desenvolupats pel sistema impositiu judicial, ens tenen requisats, sense opció a reaccionar, davant els esdeveniments impropis democràticament parlant. Què cal fer per arribar a moure el rol que tots desitgem, què esperem?

Aquest trencaclosques s´està quedant aturat, mentre el govern mou les fitxes contradictòries, de la voluntat dels catalans. No vull entrar a assenyalar a ningú, però la impressió que tenim és que se´ns està saturant l´esperit patriòtic que tant venim defensant. Cal cercar de manera immediata una solució al greu problema que tenim, no podem continuar embarcats en un mar impossible. Llevem àncores cap a on hauríem d´estar ja, sense tants problemes i de reagrupament, a la realitat del moment.

No juguem amb allò pel que tant venim lluitant, siguem el que sempre hem tingut, la dignitat d´un poble amb perspectiva elogiada i sense cap fissura, només nosaltres podem assolir la fita que tant desitgem, i que la majoria de seguidors d´arreu romandran expectants per veure com aconseguim amb civisme, els drets que ens tenen vetats. Som l´exemple dels Europeus, per quant tot el que s´aconsegueixi serà el mirall del respecte que mereix Catalunya.



Comissions de desiguals

eulàlia isabel rodríguez pitarque torroella de montgrí

Seran quatre les dones que s´incorporaran al grup de 20 homes que conformen la secció quarta de Dret Penal de la Comissió General de Codificació del Ministeri de Justícia, encarregada de fer un estudi sobre la tipificació en el Codi Penal dels delictes d´agressió sexual i abús. El dia que el grup estigui format per 20 dones i quatre homes i tothom ho vegi bé, potser haurem arribat a una societat més igualitària.

Una cinquena dona proposada no va acceptar de formar-ne part perquè es tracta d´una participació només puntual. Mentrestant, en un manifest conjunt de les catedràtiques de Dret Penal, es demana que dimiteixin els membres de la comissió per igualar el nombre de dones i homes, cosa que sembla que no es farà.

El poder personal passa per davant en moltes ocasions del poder col·lectiu, tal com el benestar personal passa per davant del benestar social.