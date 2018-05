Les urnes també maten

Qualsevol ciutadà del món consideraria que l´èxit de Donald Trump és una de les principals causes de la degradació de la política. Pensem: «Si ell ha guanyat, ho pot fer qualsevol i a qualsevol preu». Però Trump ve després de la derrota de la democràcia liberal.

La dictadura de tota la vida, la que s´exercia en forma de feixisme, comunisme o govern militar, ha desaparegut en gran part del món. Els cops militars són avui una excepció. I malgrat que a la major part del món es fan eleccions periòdiques, ens convoquen a les urnes, la democràcia cada dia mor una mica a mans d´algú, fins i tot al cor de la Vella Europa.

Després de la caiguda del Mur de Berlín, la majoria dels col·lapses democràtics no han estat causats per generals o soldats, sinó pels mateixos governs electes. Els seus presidents o primers ministres han subvertit les institucions democràtiques a Geòrgia, Hongria, Nicaragua, Perú, Filipines, Polònia, Rússia, Sri Lanka, Turquia o Ucraïna.

La reculada democràtica comença a les urnes. El camí electoral cap al col·lapse és perillosament enganyós. Ens hem carregat la democràcia i no ho hem sabut veure. I per això ens sembla moralment normal que guanyi Trump, Rajoy o Puigdemont.