El delicte de morir bé

Fàcil: modificar l'apartat 4 de l'article 143 del Codi Penal perquè quedin exempts de responsabilitats els que de manera indirecta o cooperant ajudin a morir de manera segura, pacífica i sense dolor una persona que ho demani de forma expressa, lliure i inequívoca. M'ho demano.

Aquí pau i els que creuen fermament en que després ve, al cel, la glòria, sàpiguen que no seran obligats a morir abans ni els ajudaran, si no volen. Respectem els sanitaris. Si tenen problemes de consciència i els declaren, que quedin exempts. En consideració a la hipocresia o a l'ambició econòmica hauria d'acceptar-se que els sanitaris objectessin a consciència a l'hospital públic al matí, encara que no tinguin la mateixa consciència a la tarda a la privada. Sempre, és clar, que es garanteixi una bona mort a la pública accessible a qui expressi aquest desig.

La disminució de l'ús de caríssims tractaments intransitius i la pèrdua de dies d'ocupació perjudicaran la indústria de la moribundia però la llibertat personal i la qualitat de vida i de mort ho mereixen. I el mercat trobarà aviat el seu nínxol a la despenalització.

Naixem i creixem en una societat analgèsica que no assegura un final indolor ni física ni psicològicament. En aquest capítol final vegeten persones absents de la vida i de la mort per devastació neurològica. Estan enrabiats malalts esgotats d'esperar la fi i increïbles homes i dones minvants avancen amb caminador pel llarg passadís del càncer incurable. En el canvi legal no s'obligaria a ningú a prendre la decisió i tampoc es prendrien decisions per ningú. Es donaria una altra opció als que ara només els queda la llibertat de morir fora de la llei i abandonat a la gossada del dolor.