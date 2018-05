La bona ràdio no és barata

Costa molt d'entendre què pretén fer l'Ajuntament de Girona amb la freqüència de ràdio municipal, que fins ara ha gestionat la Xarxa a través de FEM Girona i que a partir del mes de juny es traurà a concurs. Sobre el paper, la idea del consistori és lloable: oferir informació «veraç, objectiva, independent, plural i neutral», donar a conèixer l'activitat municipal, ser un mitjà de comunicació i expressió dels grups socials i entitats de la ciutat, fomentar el debat i la cohesió social i garantir el pluralisme polític i social. El problema és que només hi vol destinar 30.000 euros, dels quals 14.000 han de servir per pagar l'antena. I la informació de qualitat no és barata. Per tant, en què quedem? Si es volen fer les coses bé, s'hi han de posar diners. Jo ja entenc que el consistori no vulgui gastar-se els 230.000 euros que costaria la municipalització, però llavors, ¿té sentit treure-la a concurs per 30.000 euros en un moment en què les emissores de ràdio arrelades a la ciutat tenen problemes per mantenir la seva programació local i la publicitat manté la seva tendència a la baixa? Caldria, tal com han demanat la CUP i el PSC, que l'equip de govern expliqui molt millor quin és el seu model i les seves intencions amb la ràdio municipal. I sobretot, agrair als treballadors de FEM Girona la tasca que han fet fins ara.