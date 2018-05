Ha tornat la Girona tancada

i grisa

Joan Garcia Girona

Alguns crèiem que la Girona rònega del franquisme, propietat de la dreta nacionalista, no tornaria mai més, però ja la tornem a tenir aquí. La Girona oberta i democràtica que es va construir a partir de 1979, admirada a tot arreu per la seva transformació, ha recuperat el pitjor de si mateix.

L´autoritarisme de Marta Madrenas, i el seu seguici, ha silenciat i arraconat gairebé la meitat de la ciutat. La supressió de la plaça de la Constitució no és només un fet simbòlic. És la constatació que les lleis de la ciutat les dicta l´alcaldessa, com queda ben demostrat amb la reiterada ocupació dels espais públics contravenint la mateixa normativa municipal.

No s´admet cap discrepància. Tothom ha de pensar el mateix. Tot s´imposa a partir de la falsedat de l´1 d´octubre i el relat fictici de la independència. Sembla que a la dreta gironina sempre els ha agradat aquesta data. Girona ha deixat de tenir respecte per la pluralitat, pels que no pensen igual que els que ens governen.

Girona s´ha convertit en una ciutat sectària, on les lleis les imposen els correligonaris dels que manen a la plaça del Vi. Girona torna a ser tancada i grisa com havia sigut tantes dècades. Quina pena!



Una lluita fratricida

ÀNGELA FERRER I MATÓ girona

A l´antiga Roma i també entre els bàrbars la lluita pel poder fou molt intensa i d´aquí el nom de fratricida de frater-tris o sigui lluita entre germans, no sempre de sang però sí de la mateixa categoria social o amb drets semblants per exercir un alt càrrec. Actualment assistim a una d´aquestes lluites per tal d´aconseguir ser president d´Espanya. A Rajoy li ha sorgit un rival amb empenta i mala baba. És com heu endevinat l´Albert Rivera, que és una persona sense escrúpols i aspira a ser el proper president. Jo li dic el falangito, ja que em recorda en José Antonio Primo de Rivera (coincidents en el cognom) que se les va haver amb en Franco, ja que com l´actual Rivera era encara més radical que el dictador de trista memòria. Fins i tot la sentència de mort del falangista la signà el mateix Franco. Haurem de tenir els catalans molta mà esquerra per no caure a les urpes d´aquest possible depredador, que a més és molt anticatalanista i està enfuriasmat perquè la seva Arrimadas no ha pogut ser la presidenta de la nostra terra. Déu ens agafés confessats si això hagués passat!

Aprofito l´avinentesa per desitjar al nostre president molta sort i molta mà esquerra perquè, i per fi, la Nostra Terra tingui el reconeixement i les llibertats que es mereix. Felicitats, senyor Quim Torra!



Ser gironí

i Temps de Flors

Lluís Torner i Callicó girona

Ésser gironí és una gran marca,/ que no tan sols portem a dins del cor,/ també ens il·lumina la cara,/ perquè en sentim satisfacció.// I no tan sols els que hi hem nascut,/ també els que han vingut de fora,/ i se senten gironins convençuts,/ Lluint el títol amb molta honra// La nostra ciutat, avui, és moderna,/ amb un Barri Vell que és envejat,/ que cada dia el visita més gent.// Ben a prop tenim mar i muntanya,/ amb uns paratges que són admirats,/ essent, de la ciutat, un gran complement.//

Aquesta Setmana la tenim en flor, és la de les Flors, tan gironina,/ fa la seixanta-tres edició,/ plovent i tot, de gent, n´és una pinya.// Per tant, gironins, estiguem contents,/ tant la ciutat, com la província,/ ens ha de fer sentir molt satisfets,/ lluïm-ho amb orgull, sa i digne.



Agraïment sincer

i personal

Narcís Bartrons Caminal

Vull fer l´article referencial que als temps que vivim encara queda gent que ajuda els que ho necessiten de debò, aquest és el cas de la meva bona amiga M.V.M., i és que és tan única i senzilla que no ha volgut ni que doni el seu nom complet. És, i ella ho sap, la meva millor amiga i «mare» des que em falta la meva (al cel sigui). M´ha ajudat molt, amb diners, escalf i donant-me menjar quan passo gana. Això és molt humà i s´ha de valorar com a tal.

Vull que vostès i tots els lectors d´aquest diari tan llegit a les nostres contrades ­s´assabentin que encara hi ha gent tan noble, ma­ca i humana que fa això, quan no ho ha fet ni ho faran gent de la pròpia família.