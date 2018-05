Joc de pactes

Amb el temps tindrem clar que l'aspecte més pervers del contenciós entre Madrid –les elits madrilenyes– i Barcelona –les elits catalanes– és que, per les seves implicacions i gravetat, ens obliguen a parlar-ne. I, per descomptat, no s'ho mereixen perquè a risc que es trenqui i ho paguem tots, no els importa seguir estirant de la corda més enllà del que és tolerable. És el que Daniel Innerarity anomena «l'aliança dels neuròtics», més aviat la conjura dels necis. O dels paranoics: por de ser menys, de no ser els primers, de no manar, això és tot. El mateix Innerarity marca una possible sortida: «No ens preocupem per si hi haurà pacte o no. Preparem un joc que perdrà qui aparegui com a culpable de no haver-lo aconseguit (el pacte)». Això és.

I sobretot molta tranquil·litat. Aquest país ha passat per convulsions molt pitjors: ho superarem. L'altre dia l'historiador Jan Klima deia que sense moure's de casa ha viscut en sis estats diferents: des del protectorat alemany de Bohèmia i Moràvia a la Txèquia independent, la separació d'Eslovàquia és presentada, amb raó, com modèlica, sempre que recordem, com fa el mateix Klima, que no la desitjava la gent ni d'un costat ni de l'altre. Qüestió d'elits. Com ho va ser la separació de Portugal, ho reconeix l'honest Gabriel Magallaes. La dreta catalana utilitza el mateix procediment que l'espanyola: una llei electoral que li permet a la pomada imposar-se tot i que estigui molt lluny de la majoria.

I si sento com a propis els portuguesos, com he d'acceptar l'estrangeria de catalans o espanyols (encara que el ministre de Cultura, ni més ni menys, sigui Íñigo Méndez de Vigo a qui encara li cruixen les corretges). Coses curioses del nacionalisme: si un no vol la independència d'Escòcia o d'Euskadi, se'l titlla de nacionalista anglès o espanyol. I viceversa. O sigui que en una època en la qual curem bastants tumors malignes, la capacitat invasiva que es reconeix al nacionalisme és tal que el més sensat és patir-lo de la forma més residual i involuntària possible.