Carles Puigdemont, Quim Torra;

no tot és fruit

de la casualitat

pere espinet coll anglès

Aquests darrers dies, hem presenciat el nomenament del 131è President de la Generalitat de Catalunya. Si fem cas dels mitjans de comunicació pel que fa a la investidura i el seu discurs, ens podem fer mal. Segons d´on bufa el vent, ho podem veure tot clar o tot fosc.

Malgrat tot això, fent cas de la saviesa dels antics grecs-egipcis-maies..., on l´envoltori astral en cada un dels nostres itineraris res tè a veure amb les casualitats ja que tot es fruit d´un treball

No obstant en ells dos hi ha com una mena de cosa com: Carles Puigdemont i Quim Torra són de la comarca de la Selva. Varen néixer el desembre de 1962, any de la gran nevada. L´any 2011, Quim Torra entra al Consell de l´ANC. Carles Puigdemont, el mateix any guanya l´Alcaldia de Girona. Dins seu es fa palès un pòsit religiós, catòlic. El número 6 hi és present sovint i més enguany que en faran 56. La literatura està present en cada instant. Cap dels dos va ser la primera opció per presidir el Govern de la Generalitat de Catalunya. Ambdós són fills de famílies nombroses i així podríem continuar

Per acabar deixeu-me que us citi el poeta grec Konstandinos P. Kavafis, que va néixer a Alexandria (Egipte), escriu en un dels seus poemes: «Els homes coneixen el present. / L´esdevenidor el coneixen els déus, / únics i absoluts posseïdors de totes les llums. / Del futur, els savis en perceben / allò que s´apropa...»



Sa Riera (Begur): el problema de la sorra

Joan Pi i Ventós

Hi ha molta sensibilitat sobre la problemàtica de la recuperació de les platges del nostre litoral. Els temporals, sobretot, i els corrents marítims poden provocar deterioraments molt negatius. L´erosió, amb pèrdua de la sorra en la majoria de les platges, és una preocupació que sol tenir resposta immediata.

Últimament, s´ha creat una situació de discrepància administrativa. La «Delegación de Costas del Ministerio... y Medio Ambiente» s´ha proposat de dragar uns 500.000 m3 de sorra de la façana litoral de Lloret amb la finalitat d´aportar-los a St. Antoni de Calonge. Lloret, és testimoni del seu alcalde, es nega a acceptar aquesta degradant mesura del seu fons marí. I una altra consideració de pes. La distància entre les dues poblacions és d´uns 40 km. A uns 20 km. de St. Antoni de Calonge hi ha la platja de Sa Riera (Begur) que té acumulats, fenomen d´acreció oposat a l´erosió, molts mils m3 de sorra. I, a més, no estan al fons del mar. La sorra emplena aquesta platja, degradant-la.

Un doctor en­gi­nyer universitari ha fet un estudi en el qual testifica que cada any s´hi dipositin uns 3.000 m3. I una evidència de visió panoràmica: ja no es veu on arriba el mar des d´uns 100 m. L´acreció de sorra és l´obstacle que ho provoca. Seguim analitzant la solució pretesa per l´Administració. És d´una lògica irrefutable que el dragatge esmentat de 500.000 m3 és del tot negatiu, ja que degrada l´ecosistema marí d´aquella zona. I una raonable consideració. Per què no s´ha tingut en compte de treure-la de Sa Riera? Amb això, s´aconseguiria maridar dues respostes: la de St. Antoni de Calonge i la de Sa Riera. Insistim. Si es transporten aquest mig milió de m3 des de Sa Riera a St. Antoni de Calonge, no solament no es produeix degradació ambiental, sinó que s´aconsegueix un objectiu de doble incidència. Es resolt, per una banda, el problema ecològic de dos municipis (Sant Antoni de Calonge i Begur) i, per una altra, es té en consideració l´oposició coherent de Lloret. Convé ressaltar també l´estalvi econòmic important que es produeix en el seu transport, ja que es redueix la distància a la meitat dels kilòmetres. Seria difícil d´entendre que aquesta proposta raonada no sigui acceptada. Hi confiem i ho esperem. Seria molt beneficiós que es fes així!.



Us admiro, al Trueta

juan baptista muntada batlle girona

Ara que soc un avi vell i he passat molts dies ingressat i operat a la Residència Trueta, quedo admirat del tracte carinyós i cordial amb que soc tractat per tots vostès.

Realment estic més que content i aconseguiu que el meu mal ja no em preocupi. És evident que actuen i treballen amb el cor, que el vostre treball us fa humans i sensibles amb els malalts.

Ara fa 50 anys, quan jo era jove, vaig donar sang a un noi de 15 anys en el Trueta, abans Álvarez de Castro, i providencialment em vaig enamorar de la seva infermera amb qui estic casat i tenim 5 fills i 16 nets.

Que té per mi el Trueta? Uns preciosos records i una admiració a la forma en que ens tracten als malalts, realment amb el cor i com a germans.