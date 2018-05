Muntatge per les flors

«Temps de flors es promociona sola». Aquest és el pensament que ha fet fortuna entre els dirigents locals, especialment entre els qui coneixen l'exposició floral només anant d'any en any a veure els patis. La feina que hi ha al darrere, el treball per centenars de persones, és absolutament secundari. A principis dels 2000 es feien rodes de premsa per anunciar cada any les novetats. I mai –repeteixo, mai– es va deixar de pensar en la gent que és clau perquè la ciutat s'hagi convertit en un atractiu turístic. Sempre hi havia una paraula d'agraïment, un reconeixement públic a l'esforç col·lectiu de tota la ciutat per mostrar-se al món.

Donat que tenim uns polítics que no estan pel que han d'estar, la ciutat i el seu dia a dia ha passat a segon terme. Però el més greu és que també ho hem fet les persones que hi habitem. No els importen els visitants de peu pla, però corren a fer-se la foto amb el nou president de la Generalitat. Els agrada pensar que Temps de Flors està morint d'èxit. Però el gremi d'hostaleria no crec que es conformi. I malament farien si creuen que la pluja és la causa de la fugida de la gent. Només calia veure que el nombre de muntatges florals en botigues i aparadors s'ha reduït. La manca de cura d'alguns ha fet espantar els altres. I entre tots l'estan matant. I Temps de Flors, sense la gent, no és res. Bé, sí: un muntatge per a polítics que es fan la foto.