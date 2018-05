Suïcidar-se als 104 anys

Un jove australià de 104 anys va decidir l'altre dia que ja anava passat de quilometratge i era hora d'aturar el motor, per la qual cosa va anar a una clínica de Suïssa on el van ajudar a morir tranquil·lament al so de l' Himne a l'Alegria. Teòlegs i catedràtics d'ètica discuteixen amb passió sobre l'assumpte, com sol succeir en aquests casos; però en realitat no hi ha motiu per a la controvèrsia. Malament aniríem si un no tingués la llibertat de decidir si més no sobre la seva pròpia vida.

David Goodall, científic i professor en actiu, no al·legava motius de salut, diners o amor –mancances que solen invocar per al suïcidi–, sinó el simple cansament de viure. «Lamento molt haver arribat a aquesta edat», va dir a manera d'explicació aquest home centenari, setmanes abans de viatjar des d'Austràlia a la més liberal Suïssa per executar el seu letal propòsit. Potser és que un segle d'existència, encara que sigui sana, pesa molt en gent acostumada a fer servir el cap.

El professor ja havia intentat el suïcidi sense rebre ajuda, però també sense èxit. Qüestió de falta d'experiència, probablement.

Els japonesos, més experts en les disciplines de l'harakiri –el nom el qual han popularitzat– no necessiten en general de l'auxili dels metges de Basilea. Fins i tot s'ha publicat allà un complet manual sobre les diverses maneres de matar-se un mateix, que facilita molt l'autoservei en aquesta delicada qüestió. El seu autor, Kanzen Jisatsu Manyuaru, ha aconseguit vendre un milió d'exemplars d'aquest peculiar llibre d'autoajuda; el que potser doni idea de l'interès que l'assumpte desperta en l'Imperi del Sol Naixent.

Tot i així, és fàcil entendre que, als 104 anys i per molt autosuficient que un sigui, fa falta certa ajuda per deixar aquest món traïdor. Per aquest motiu, Goodall, malgrat el seu acceptable estat físic, va recórrer als serveis de la medicina suïssa per posar fi a una vida que ja no significava res per a ell.

Sovint s'ha dit que la prolongació de la vida més enllà dels actuals límits coneguts podria ser més aviat una tortura que una perspectiva desitjable. Un detall que potser haurien de tenir en compte els neurocientífics una mica neures de certa empresa filial de Google, que creuen factible demorar fins als 500 anys la durada de l'existència humana mitjançant la reparació de l'ADN en el seu taller.

Tot és possible, naturalment; però no per això cal portar-ho a la pràctica. Sobre els horrors de l'eternitat (i un segle de vida pot fer-se etern, com suggereix el cas de Goodall) va cavil·lar força Jorge Luis Borges, que era savi fins i tot abans d'arribar a vell. Va deixar dit el porteny en alguna entrevista que la idea d'una vida eterna era en si mateixa esgarrifosa. Si els avenços de la ciència permetessin a l'ésser humà viure, qui sap, dos o tres segles, la majoria es moriria d'avorriment. Molta feina anava a tenir aquesta clínica de Basilea especialitzada en donar socors als suïcides.

La qüestió l'ha tancat l'australià Goodall –jove ancià als seus 104 anys– amb la seva decisió d'agafar el tren de sortida sense esperar que els imperatius de la biologia fessin la seva feina. No va apel·lar a grans raons filosòfiques o teològiques com les que esgrimeixen els partidaris i adversaris de l'eutanàsia. «No soc feliç», va al·legar Goodall amb la senzillesa de la qual potser només siguin capaços la gent de cap lúcid. Perquè més arguments.