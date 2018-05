Joves casolans de la Xina

Les preferències digitals dels joves xinesos tenen conseqüències insospitades. Considerant les dimensions del gegant asiàtic, qualsevol canvi que afecti una porció considerable del mercat suposa enormes guanys o pèrdues milionàries per a les empreses beneficiàries o damnificades. Així, recentment, uns hàbits tecnològics que estan portant els nois d´ara a sortir menys que els integrants de les generacions anteriors estan provocant que caigui clamorosament la venda d´un producte que aparentment estava molt assentat. Ens referim als fideus instantanis, víctimes d´aquesta reconversió casolana dels estudiants de la Xina. La seva preocupació per seguir una dieta més variada i les facilitats que proporcionen internet i els dispositius mòbils han desencadenat un descens en el consum d´aquest article del 17% en els últims quatre anys. Per aquesta raó, els fabricants d´aquest aliment van ingressar el 2017 l´equivalent a 1,2 milions d´euros menys que el 2013. A l´hora de dinar, els joves pensen en clau digital: els establiments en línia que serveixen encàrrecs són la seva primera opció, de manera que tres de cada quatre peticions són de menjar oriental tradicional. La resta de comandes ja no és tan saludable i té un origen occidental: hamburgueses, pizzes, etc. El que sigui per romandre a casa els caps de setmana.