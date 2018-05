També les revolucions s'hipotequen

S'atribueix imparcialment a Aristòtil i a Bismarck la idea que la política és l'art del possible, però a Espanya és més aviat l'art de fer-se un xalet. Han establert càtedra tota mena de presidents, ministres, alcaldes i fins i tot regidors que van fer d'aquesta mena d'habitatge unifamiliar gairebé un símbol de la seva professió. A un polític sense xalet sembla com si li faltés alguna cosa.

L'últim a incorporar-se al club ha estat Pablo Iglesias, líder d'un partit que va aconseguir gran predicament entre els electors en identificar com a enemics del poble la gran empresa de l'Ibex 35, la banca i en general la penya o casta dels plutòcrates.

Això seu té més mèrit perquè ni tan sols ha ocupat encara cap lloc de govern. El fuet de capitalistes i banquers s'ha limitat a anar al banc, com qualsevol fill de veí, per sol·licitar la pertinent hipoteca. Iglesias podrà ser marxista de la branca leninista, antisistema o el que vulguin penjar-li; però en el fons –i en la forma– és un espanyol típic. Això hauria de tranquil·litzar les forces del capital, que ja el tenen hipotecat de per vida.

La caiguda d'Iglesias i la seva senyora en la temptació bancària no fa sinó demostrar que la devoció pel piset o el xaletet –és a dir: per la propietat– transcendeix a Espanya les ideologies. Tant se val si d'esquerres o de dretes, la il·lusió d'un espanyol de llei consisteix a ser amo de casa i formar una família com Déu mana.

No hi ha res més conservador que això. Es pot ser informal en la indumentària o en la decisió d'evitar el casament per l'Església o el jutjat, cosa que no deixa de constituir una mera anècdota. En realitat, les parelles espanyoles es casen al banc –temple dels diners–, mitjançant el sagrament de la hipoteca, que lliga molt més que qualsevol altra de les anteriors fórmules esmentades. Iglesias no ha fet altra cosa que exercir d'espanyol, i per tant de conservador pel que fa als assumptes de la butxaca. Tothom qui posseeix alguna cosa té, en estricta lògica, una cosa a conservar: i si a més es tracta d'una propietat susceptible d'especulació, com l'habitatge, no queda sinó concloure que l'espanyola és una de les societats més conservadores del món.

Cap raó existeix, en conseqüència, per l'enrenou que ha suscitat el xalet del líder de Podem. Com a màxim, podria causar alguna confusió entre els seus votants. Efectivament, el partit d'Iglesias va guanyar milions de suports a les urnes sense fer res més que pintar una Espanya en blanc i negre, plena de pobres i pústules, en la qual els malvats peixos grossos de la banca gaudien desnonant la gent de casa seva.

Aquest panorama –potser una mica exagerat– s'adiu ben poc amb el fet que una parella d'assalariats pugui obtenir un crèdit de més de mig milió d'euros en condicions assumibles. O no era veritat el retrat que abans feien del país o potser ells siguin una excepció a la ruïna general de la qual parlaven.

També podria passar que alguns vegin contradicció entre el polític que predicava les maldats de la banca i el que acudeix a una institució financera per sol·licitar –amb èxit– una hipoteca mig milionària. Però això seria tant com demanar coherència a un polític. Iglesias ha estat coherent, en realitat, amb els hàbits de compra dels espanyols: i això, al capdavall, és el que importa. A veure si els antisistema no podran hipotecar-se al gran capital, com tothom, home.