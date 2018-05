L'insult com a arma

Vagi per davant que no conec de res el nou i molt honorable president de la Generalitat. Per això em permeto opinar des de la distància, des de l'objectivitat de qui no és a dins i, alhora, des de l'ull crític. Sobta, i a mi em sobta moltíssim, com les institucions d'un país, siguin del color que siguin, poden admetre i permetre que el president de la Generalitat de Catalunya sigui insultat, menystingut, acusat i etiquetat de tots els adjectius maldestres possibles abans fins i tot de prendre possessió. I tot plegat per uns escrits que, pel que sembla, la majoria que els critiquen ni tan sols els han llegit, perquè si ho haguessin fet, haurien vist que en molts d'ells es fan reiterades referències a grans noms de la cultura, del pensament i de la literatura catalana ( Xammar, Folch i Torres,...).

Acusar a algú que té més de lletraferit que de polític, de ser, si fa no fa, un feixista, un nazi, un racista i un xenòfob sense ni tan sols conèixer-lo, sembla a simple vista un exercici de frivolitat perillosa. De fet, hem estat massa mesos vivint en una muntanya russa permanent pel que fa al mal ús de mots i adjectius per part de gent que probablement no passaria un examen de primària sobre llengua i menys sobre cultura, però tampoc sobre història.

L'objectiu no és enfrontar-se a l'enemic polític, l'objectiu es enfonsar-lo en un mar d'insults i amb un relat que tant se val si es verídic o no. Precisament, el gran Eugeni Xammar, del qual l'actual President de la Generalitat ha estat biògraf, definia fantàsticament el que avui ens està passant, tot comentant el naixement i creixement del nazisme, «gairebé cap dia la veritat del matí ha estat la veritat de la nit, i la veritat de la nit no és mai la veritat del dia següent». No hi som tan lluny. La construcció del relat preval sobre la veritat i alguns que es diuen defensors de la democràcia es converteixen en botxins d'aquesta fent servir l'arma de la mentida per anar contra tot aquell que no és de la seva corda. Fa mal al cor saber que tots plegats ho estem permetent.