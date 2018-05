McKean, colpidor

Imagineu-vos que, l'any 2009, algun mecenes hagués dit a un dels nostres historietistes: «S'acosta el centenari de la Primera Guerra Mundial. Tens cinc anys per fer un còmic sobre l'experiència de l'escriptor Frederic Pujulà i Vallès a les trinxeres. I com va influir tot això en la seva obra literària. Tu mateix».

Doncs bé; l'il·lustrador Dave McKean va viure una situació així... Gràcies a una beca del programa 14-18 NOW, va poder treballar en l'àlbum Black Dog: the dreams of Paul Nash. Un còmic que recull el pas del pintor britànic Paul Nash pels camps de batalla, on va estar a punt de morir. Nash tornaria a casa carregat amb un trastorn per estrès posttraumàtic.

L'abril passat, ECC presentava la versió en castellà d'aquest treball. És una meravella. Des de la portada fins a la contraportada. Com és habitual, McKean ha concebut moltes pàgines com l'equivalent d'un llenç. I la matèria pictòrica s'hi fa palpable amb generositat. La variació de tècniques, des de l'oli al Photoshop, corre en paral·lel als registres expressius, que s'abeuren en l'angoixa de l'expressionisme, el lirisme de l'abstracció, l'absurd del surrealisme o l'angulositat del vorticisme.

McKean defuig la biografia lineal i canònica. La simbologia d'un gos, esmentat per Nash en algun malson d'infantesa, ens endinsarà per un territori inhòspit, on les fronteres de la realitat s'esfilagarsen sovint. El batec creatiu del pintor es veu confrontat a la crueltat i la foscor de la guerra, al desesper existencial i l'alienació. McKean torna a eixamplar els marges del llenguatge historietístic en un tour de force trasbalsador.