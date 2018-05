El wc de la casa pastors

Diumenge a la tarda. Al voltant de les 6 de la tarda. Davant de les escales de la Catedral de Girona no hi ha espai ni per a una agulla. Desenes de persones queden embaladides davant del muntatge floral que ocupa el centre neuràlgic de l'exposició Temps de Flors. Darrere hi ha l'edifici de l'antiga Audiència Provincial de Girona, la Casa Pastors, que acull una magnífica exposició de Joan Mateu que és del tot recomanable per admirar el canvi espectacular de registre que ha fet aquest pintor. Però només de posar el peu a l'edifici et tomba una olor fètida i profunda. Cares d'estranyesa entre la gent. D'on prové aquesta fortor tan desagradable? Doncs seguint el rastre olfactiu, que no era gaire difícil, era fàcil comprovar que la pudor provenia dels lavabos. Si la fortor tombava la gent ja no dic un cop hi entraves! És una autèntica vergonya que, en un dia amb tanta gent de fora de la ciutat, i en un espai que està cridat a ser un museu de referència, hi hagi uns lavabos públics en unes condicions tan lamentables i desagradables. No està al nivell turístic que la ciutat presumeix tenir. Si volem un turisme de qualitat, ser també una ciutat de referència, un destí de primer nivell, una ciutat festival de festivals i tenir museus de referència cultural, sens dubte aquest no és el camí.