Catalunya, un país que demana llibertat però

alhora vigilància

als carrers

David Rio Mendoza la Bisbal d'Empordà

Obro el diari i veig una notícia. Fins aquí tot normal, oi? Però resulta que el que diu aquesta notícia és que al barri de Sant Joan de Figueres els mateixos ciutadans volen que l´ajuntament gasti més de 160.000 euros per posar càmeres de vigilància al carrer.

Per a què treballen els Mossos d´Esquadra i la Policia Local? Per fer el volt? Que volen els figuerencs? Sortir al carrer i que no puguin estar lliurement circulant per les vies públiques perquè hi ha una càmera que els està gravant?

Jo pensava que la gent, quan volia llibertat, sortia al carrer. Doncs ara, el que vulgui llibertat s´haurà d´amagar al garatge i vigilar molt amb les finestres perquè podria ser que hi hagués alguna càmera que els vigila.



Sap greu que la vella politíca guanyi

la nova

Marina Ramió Suñer regidora del PDECAT. boadella i Les Escaules

Sap greu que a poc més d´un any per a les municipals 2019, hi hagi qui estigui preparat i renuncïi a ser cap de llista perquè s´imposa la vella política, sap greu que gent jove digui que marxa perquè hi ha qui prefereix perdre unes eleccions i morir matant que dir que el seu temps s´ha acabat, i que deixa pas, sap greu que en alguns partits els mateixos militants del partit prefereixin anar a oposició que no que algú preperat agafi el relleu, sap greu que la gent amb il·lusió quedi apartada per mantenir qui ho ha fet malbé tot pel poder...

O madurem tots i aprenem que la nova política vol dir saber apartar-se a temps o qui acabarà perjudicat serà el mateix ciutadà i el mateix poble o ciutat... Aquest patró es repeteix en molts pobles i ciutats on la vella política gua­nya la nova, i on gent jove amb estudis i preparada tot i tenir experiència com a regidors decideixen marxar i tornar a la vida privada, i mentrestant el poble o ciutat perd talents per mantenir «dinosaures» escalfant cadires i res avança, hi ha qui no entén que el seu temps ja ha acabat i que una retirada a temps vol dir una victòria per als ciutadans i que no marxar a temps només fa mal a la població...

Podria parlar de molts pobles o ciutats, però per desgràcia parlo de casos ben propers i sap greu i fan mal, que marxi qui hauria de quedar-se i es quedi qui hauria de marxar...



Agraïment

de la família Jubany-Lòpez

Familiars de Pere Jubany

Tots els familiars d´en Pere Jubany voldríem mostrar el nostre més sincer agraïment per la vostra companyia en la cerimònia de comiat del nostre estimat espòs, pare i avi. La vostra presència i el vostre escalf van aconseguir fer un xic més suportable el nostre sentiment per la pèrdua d´aquesta persona tan especial i tan estimada, que havia estat, per a tots nosaltres, el nostre estimat marit i pare. D´una manera molt sincera, també volem fer palesa la gratitud envers tots aquells i aquelles que, a la Residència Puig d´en Roca, on ell va haver de passar tant temps, vàreu tenir uns gestos de simpatia i de consol envers a­quell que, tot i no poder parlar, us ho agraïa amb la seva mirada i un petit somriure. Això també servia d´ajut i d´estímul per a la mare, que dia rere dia romania al seu costat.

Que Déu us ho pagui!

Ben cordialment.