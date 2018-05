Noè en persona

Dels papirs del mar Mort n'hi ha un, actualment exposat a Jerusalem, que relata la vida de Noè en primera persona ( the final cut). Està en arameu, una llengua de la qual sé una mica de quan estudiava per capellà (en realitat m'ha donat un cop de mà un refugiat sirià de la minoria que el parla i que només fa servir la llengua de Crist per demanar cerveses i kebabs molt picants).

Diu Noè: «Vaig fer, Senyor, tot el que em vas ordenar, encara que construir una arca tan gran em va deixar completament pelat. Més car fins i tot va ser matricular l'arca (per cert, per què diuen arca al que s'està veient que és un vaixell?) A Sidó. Aquests fenicis són insaciables...».

«Per no parlar de la parella d'animals de cada espècie Quin merder he tingut amb els de sanitat animal i control de plagues! Dotze persones han fet falta per subjectar la tigressa i fer-li un tacte rectal, a veure si estava prenyada. Només en una cosa t'he desobeït, Senyor: he posat rumb a Occident, i no cap al Caucas, que és un merder de llengües i tribus, cap a l'oceà que anomenen Tenebrós, però sense sortir del nostre mar, no vull provocar la teva ira».

«Era necessària una devastació tan absoluta? (el patriarca desconeix les investigacions de l'escriptor i erudit Alejo Carpentier que patrocina un Noè grec, xinès, maia: un per cultura). En aquestes terres de Tartessos podré instal·lar-me ben a gust i comportar-me com un perfecte turista. Quan baixin les aigües, em posaré cec de mançanilla i fino. Però sense convidar les meuques de les meves filles ni els inútils dels meus gendres, perdó, Senyor, per no honorar la família que no m'honora a mi!».

«La humitat m'està destrossant, el meu bon Déu. Aquestes coses les encarava de millor ànim quan va començar tot i només tenia 732 anys i estava fet un xaval, com qui diu. Però després de tanta pluja el meu peu esquerre fa olor de mort, no ho dic per ofendre. Sort que m'he preparat un cataplasma de menta i romaní i, almenys, no fa una olor tan estranya...».