Joan Francesc Mira –el millor assagista actual de la llengua catalana, a parer meu–, que era company de pàgina a la revista El Temps, va escriure un dels seus genials articles amb el títol «La puta de la República». Glossava l'amant de Mitterrand que havia escrit un bon llibre. I ho comparava amb el que podria escriure –és un dir– una amant d'un governant espanyol, previsiblement una folklòrica, per diferenciar dos models de cultura ben diferents. Doncs en un poble quasi perdut, Ollers –que pertany al municipi de Vilademuls– hi ha un establiment singular, Casa Anamaria –hotel, restaurant, vil·les, resort– on podem trobar un tast d'aquesta cultura francesa que personalment admiro tant. Sorprèn trobar-te, al costat d'una masia restaurada i al bell mig de camps i boscos, un edifici singular que alia el gust clàssic francès i un cert regust noucentista, rodejat d'uns magnífics i cuidats jardins. Amb uns interiors exquisits, de gust francès –incloent el paper pintar de la cambra de bany– hi ha, aquí i allà, sofàs, butaques, làmpades que sembla que pertanyien a Mitterrand, ja que aquest magnífic conjunt és propietat del seu cercle familiar.

Per a mi té una especial significació, ja que l'edifici antic que té al costat és l'antiga masia de can Motes, on de petit hi havia estat alguna vegada. Això per pura lògica de veïnatge, ja que soc nascut a Vilavenut –on feia de pagès–, que és el poble més a la vora d'Ollers. Per a nosaltres anar-hi era tota una aventura, ja que queda totalment aïllat –i ja Vilavenut ho era–, però Ollers, un autèntic cul-de-sac, ho superava amb molt. Després he tornat algunes vegades a visitar la rectoria on Baldiri Reixach (Bell-lloc d'Aro, 1703 - Ollers, 1781) es va estar. Baldiri Reixach fou un pedagog i religiós català de primeríssima importància, autor del llibre Instruccions per l'ensenyança de minyons, un compendi universal propi de la Il·lustració. El llibre inclou una enciclopèdia, diccionaris i gramàtiques, un tractat de pedagogia i uns manuals de temes diversos (1749). No cal dir que en un país normal aquest personatge clau de la nostra cultura, anant a Ollers, tindria diversos rètols informatius (tal com veiem a França amb els seus personatges, monuments, paisatges...). Un alcalde del qual no diré el nom em va comentar que això és un afer privat! No, senyors polítics: això pertany a l'Ajuntament de Vilademuls, al Consell Comarcal del Pla de l'Estany o a la Generalitat.

Es tracta d'un atractiu més a oferir dins l'oferta de Casa Anamaria. Suara, a més, ha fitxat un xef notable, Víctor Trochi, que ha tingut, repartides, tres estrelles Michelin, ha estat multipremiat i reconegut i ofereix una cuina d'autor, però basada en el territori i els productes km 0. Havia estat xef de Les Magnòlies, d'Arbúcies, guanyador del concurs Basque Culinary Center 215 i cuiner d'alguns restaurants de Ferran Adrià.