Esperma xinès

Mai vaig imaginar que a la Xina hi hagués donants d'esperma, però n'hi ha. Ha estat com descobrir que a Múrcia hi ha donants de pebrots o que es demanen donants de benediccions al Vaticà. Sempre he imaginat el joc fornicatori del ben anomenat gegant asiàtic com una inundació d'oripell jupiterí (per dir-ho suau), però ja veuen, hi ha donants d'esperma i a més venen amb manual d'instruccions: se'ls exigeix joventut i frescor, bona salut, no patir sobrepès, daltonisme o calvície (això és un cop baix) i, a sobre, «estimar la pàtria socialista i ser lleials a les tasques del partit». Això del daltonisme deu ser perquè no aixequin el puny al pas de la bandera de l'Islam.

És possible transmetre els ideals polítics als fills? No ho sé, quan era estudiant els rojos més aguerrits que passaven per casa meva –i n'hi van passar unes dotzenes– eren fills de coronels i generals. Franquistes, és clar. És a dir, que patien l'efecte rebot, com el xampú. Una mica més tard vaig tenir un director a la tele que quan anàvem en pla reivindicatiu ens etzibava que el seu pare era republicà, és a dir que era un home amb fe en la transmissió genètica de la dissensió dins d'un ordre i sempre que no em foteu un parell d'assumptes que ja tinc encarrilats. Si no es refien de mi, i potser facin bé, llegeixin el que Adolf Tobeña diu a Neuropolítica, un llibre molt interessant: que pot haver-hi entre un trenta i un quaranta per cent d'influència genètica en les nostres opcions polítiques; la resta, és ambient, cultiu (o guaret), opció i sensibilitat lliures o ganes de fastiguejar el pare.

Als xinesos, per tornar al principi, els veig molt confucians, però jo soc més taoista: cal governar l'imperi com es fregeix un ocellet (l'exemple és anterior a la correcció política). Amb el degut respecte, em sembla que el que menys necessiten els xinesos és donants de semen peluts però submisos i tendres (com l'os panda), sinó una dotzena de tipus com Kropotkin i emissores de rock and roll, que els sortirà gepa de tant inclinar-se davant l'autoritat (in)competent.