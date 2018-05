La impunitat és la mare de tots els ous i ha arribat a tots els centres on s'administra un tipus o altre de poder, començant per algunes universitats, que han expedit títols sota demanda i sense preguntar gaire (sabrem com va anar la carrera d' Urdangarin a ESADE? I la tesi doctoral del socialista Sánchez? I les carreres de Casado?). S'han expedit títols de curs legal perquè tenien garantida la impunitat i perquè és una manera de tenir els beneficiats lligats de mans i peus.

Sabent com van anar els seus estudis s'entén millor el nivell de moltes de les seves respostes a les qüestions polítiques –que gran Pedro Sánchez l'altre dia, posant exemples de discriminació racial. Per emmarcar! O Casado, sempre amenaçant els polítics catalans com l'amo d'un cortijo.

El pitjor de tot plegat és que la majoria d'aquestes coses les hem sabut gràcies a les guerres internes d'aquells partits, a allò que en diuen el «foc amic», no a les accions de la justícia. I és que, quan algú accepta un favor d'aquesta mena, ha de saber que lliura per sempre la seva llibertat. Haurà de retre pleitesia li agradi o no, perquè té els peus de fang.

Hi ha gent que es deixa comprar i gent que no. Pensin en aquestes coses quan escoltin insults i diatribes desmesurats. Són crits d'obediència, que no es posi en dubte la lleialtat deguda. La impunitat és el gran corc de la democràcia espanyola. « La fiscalía te lo afina». Els bancs t'ho arreglen, les universitats t'adoben l'expedient i els mitjans de comunicació hi posen el glamour. La impunitat es carrega la democràcia de dalt a baix. També la literatura és plena de personatges en venda. La majoria ho fan per vanitat. O per raons de més pes, com ara no marxar mai d'aquest món: La vida eterna, ai! Pensin en Dorian Grey, de Wilde, o en el Faust, de Goethe. Cap d'ells no acaba bé.