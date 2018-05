Temps de flors i ocupació hotelera

Pel que tinc llegit en aquest diari, Temps de Flors no ha anat massa bé, enguany, malgrat que l'autocontemplativa alcaldessa, Marta Madrenas , digui el contrari i xifri en uns 250.000 el nombre de visitants d'aquesta. Pel que sembla, no controla ni els apartaments turístics, legals o il·legals del Barri Vell, com tampoc les terrasses i els sorolls, però sí que disposa d'un comptador de persones que hi accedeixen. La tal Madrenas sempre ens sorprèn amb nimietats.

Els primers a queixar-se han estat els hotelers. Aquest honorable gremi sí que fa números i dels de debò. Hi ha hagut una considerable davallada d'ocupació, diuen, que o bé és resultat d'una lamentable manca de promoció o bé influència negativa de la meteorologia. En Jesús Badenes ha escrit que, en el seu parer, malament farien els hotelers si atribuïssin aquest daltabaix a la pluja. Subscric plenament aquesta asseveració i em permeto de recordar que de pluja, poca o molta, n'hi ha hagut quasi sempre. Ben sabut és que pel maig, cada dia cau un raig.

Per tant, la baixada en l'ocupació hotelera em permeto d'atribuir-la a dos factors, i, si vaig errat, que algú més coneixedor dels fets objectius em corregeixi. Les claus són: una inexistent promoció de Temps de Flors i un excedent ben considerable d'independentisme que a Girona ciutat ho envolta i ho condiciona tot.

Si el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, en Josep Carreras, ens diu que molts turistes que es trobaven a la mateixa ciutat no tenien ni idea de la celebració del certamen, me'l crec. Si afegeix que la caixa ha baixat per davallada de l'ocupació, sempre respecte a anys anteriors, també me'l crec. I si afirma – i en Badenes confirma- que ha mancat promoció a l'objecte de captar gent, igualment me'l crec. És veritat que, entre setmana, excepció feta dels mateixos gironins i d'hàbitats de ciutats i pobles propers, de «turistes» se'n veien pocs. Així ho tinc constatat.

L'encarregat de fer la promoció és l'Ajuntament de Girona; de fet, el govern municipal. Tothom sap, menys els que són majoria, que l'executiu local es troba integrat per electes de CiU que avui ho són del PDeCAT. Un partit que, trobant-se en volguda minoria a la ciutat de Girona per expulsió espectral del PSC, no dona per més. Reitero que és el pitjor govern que un servidor ha conegut, inclòs el de la transició, capitanejat aleshores per l'advocat Ignasi de Ribot, una persona íntegre i digna. Tot està dit.

Tanmateix, si un servidor disposés d'hotel a Girona, es preguntaria si la davallada d'ocupació és un fet puntual –una nova exhibició d'inutilitat del govern municipal– o senyal d'inflexió en l'arribada a la ciutat de gent d'altres llocs, principalment i essencialment de la geografia espanyola que es troba més enllà de l'Ebre. Ho dic perquè el propietari d'un important hotel del Maresme, bon amic, va detectar una baixada en picat de clients de les altres Espanyes quan la Setmana Santa i perquè m'arriben veus des de la Costa Brava, respecte de les reserves d'aquest estiu, que senyalen l'independentisme com a causa de la seva caiguda.

Dic més: alguns bons amics meus, madrilenys, amb casa al litoral gironí i amb dècades de presència entre nosaltres, les han posat a la venda. Afegeixo: empreses de distribució de begudes i altres productes al sector de l'hostaleria, observen amb preocupació la baixada en vendes, segons que se m'ha dit. I em permeto de recordar que l'ocupació hotelera a Girona ciutat ha baixat 7 punts en el primer trimestre d'aquest any.

Això que Girona és «la capital de l'independentisme», senyora Madrenas, convindria aparcar-lo ni que fos per una bona temporada. I l'Associació d'Hostaleria de Girona faria bé d'aconsellar-li el mateix, si així ho creu pertinent. De bumerangs no només n'hi ha a Austràlia, sinó arreu, Girona inclosa. Les cassolades, els llaços grocs i tutti quanti poden tenir la seva raó de ser; el que no fan, és produir riquesa, sinó destruir la que ja tenim.