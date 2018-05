10è Memorial Sebastià Salellas

i Magret

Narcís Cadena i Masó GIRONA

Enguany, parlaran del maig del 68. Encara no llançaré els meus llibres de Dret a la foguera de Sant Joan. Crec en allò que ens van ensenyar: «Llibertat és sinònim de dret».

Hi ha jutges de Primera Instància i Instrucció que han rebut pressions per part de polítics, amb la finalitat d´influir en la sentència, però no s´han sortit amb la seva. Els llibres de Dret diuen que «la pública promesa no t´obliga»; per això molts polítics no fan allò que diuen. Fa molts anys que ens enreden i als de «Girona, més». De l´any 2002 ençà parlen de desdoblar la N-II entre Maçanet i Sils. (Enguany diuen que ho acabaran).

Els del programa Polònia podrien afegir un altre eslògan que digués «però Girona, menys». La Generalitat, veient que els diners no arribaven, es va endeutar per fer el desdoblament de l´Eix Transversal, però el nombre de morts va disminuir en picat. Evitar morts és una de les inversions més rendibles en l´àmbit social. Aquest benefici col·lectiu és degut a la disminució en el nombre d´accidents de trànsit: a l´any 2012 se´n van enregistrar deu. En el període 2013/2017, amb un increment de trànsit del 4%, vuit. A veure si s´afanyen a desdoblar la N-II, a l´Empordà –promesa i parada ja fa molts anys–. Consultin el nombre de morts a l´N-II i veuran com la seva gestió política és nefasta. Les comarques gironines, de sempre, són de les que més aporten a Hisenda i de les que menys reben en inversió pública. Malgrat tot, l´empresari gironí és optimista. A més de ser creatiu, sap obrir-se a nous mercats i exportant més incrementa la seva facturació i pot crear llocs de treball. Però el Govern central no els ofereix estímuls fiscals, ni incentius que afavoreixin la inversió. Aquest fet és un altre handicap desfavorable.



La repressió no

és democràcia

Màrius Viella La Bisbal d´Empordà

Fa dies que no escric res, perquè pensava que ja ho tenia tot dit, però tal com es desenvolupen els esdeveniments, que em fan bullir la sang, m´adono que encara que no descobriré res nou, hi ha moltes coses per comentar, si no volem que ens pugin a cavall i ens trepitgin per eliminar-nos.

Si el partit que governa l´Estat espanyol és (segons els entenimentats en política i cultura general), el més corrupte d´Europa, junt amb els que només veuen espanyols arreu (quan el lògic seria veure-hi persones, com hi veig jo), i els que han canviat el «no» és «no» pel «sí» és «sí», donant suport al 155, són els que volen impartir democràcia prohibint, amenaçant i mentint, amb falsedats i amb abús de poder, crec que a la gent de bé no ens queda més remei que resistir i patir fins aconseguir despertar la raó i el sentit comú d´Estrasburg o la Haia, per fer entendre que Catalunya té dret a decidir quin futur vol per els seus nets i besnets.

Si no vaig errat, tenim membres del Govern català empresonats per incitacions a l´odi, quan el que volien era que tothom pogués votar l´1-O pacíficament, (perquè les garrotades les administrava «la fuerza del estado»); però entre els defensors de la pàtria, n´hi ha que ja tenen l´exèrcit i els tancs preparats, i d´altres que reclamen bombardejar Barcelona, i jo pregunto, si no haurien d´estar empresonats en diferents llocs per no coincidir amb polítics catalans que hi ha a Estremera i Soto del Real, que no hi haurien de ser, perquè no han fet cap delicte, com tampoc els exiliats.

Quan els insults i el menyspreu ve dels hereus del franquisme, que va obtenir el suport d´aquell que va assassinar set milions d´éssers humans, entre ells, espanyols i catalans (tots persones), i va entregar el president Companys, per ser tot seguit afusellat pel franquisme, que a dia d´avui molt enyoren, esperem que a l´Alemanya d´avui no hi quedi cap pensament de portar a terme la liquidació del president Puigdemont.

La democràcia mai no pot ser repressió; la repressió és dictadura, i em fa por, només de pensar-hi que hi hagi persones a tot l´Estat que l´enyorin.



Aniol, fill

Raimond Bitlloch i Compañó Membre de la Coordinadora de l´ANC de la Selva

Aniol, fill meu, esperava que allò que van viure els teus besavis no hauries de viure-ho tu.

Però no és així. Ara quan a l´escola t´expliquin el franquisme, sàpigues que va començar perquè les elits van donar suport econòmic i mediàtic a Franco, ja que no els va agradar que la gent votés la República, amb l´excusa que era inestabilitat. Et sona, oi, Aniol?

Ara passa el mateix. No respecten el que vam votar el 21-D. Però a sobre, els que es fan dir d´esquerres com que estan abduïts per les elits i només tenen ganes de poder, estan amb les dretes més anticatalanes.

Diuen de canviar les lleis per castigar-nos i Aniol et preguntaràs el perquè. Doncs només és perquè dona vots. Si cal, canviaran la Santa Constitución. No t´equivoquis, no la canviaran per poder votar i ser democràtic, la canviaran per preservar com deia el seu pare polític Francisco Franco, el «Movimiento».

No explicaran que va sortir un Estatut del Parlament aprovat per la majoria. El van retallar i mutilar al Congreso i al Constitucional. No dona vots.

La confrontació no els importa. Com tampoc els importa vendre armes a països que fan ­guerres on moren civils. Només els importa el poder econòmic.

Però Aniol, el que sí que et diré, som un poble mesell i lluitarem fins a la victòria, tindrem la República del poble.