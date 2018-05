Escriure llibres

Els confio un sistema que jo mateix he estat usant durant un temps, no gaire, soc de comprensió lenta. Si una història que li ha cridat l´atenció, l´explica a diverses persones de diferent nivell educatiu i preferències i observa en els seus ulls la mateixa lluentor d´interès que va creure veure en la seva pròpia mirada, hi ha moltes possibilitats que la història sigui bona. Fins i tot que doni diners. Això m´ha passat fa poc amb La novel·la de Sant Jordi, un llibre de Màrius Serra, amè i ben construït i que inclou una crítica gens sagnant (tot i els assassinats) del món literari barceloní. Serra i el seu compare Oriol Comas formen part de l´ala lúdica de la cultureta. Jugar ens recorda una cosa bàsica: qualsevol cosa abans que prendre´ns seriosament.

La novel·la que cito parteix d´una idea estupenda, però potser es quedi a mig camí per allargar-lo. O és que jo demano massa. El cas és que mai va haver de confondre el llibre amb la literatura. El llibre és un instrument transversal: també serveix per conèixer el reglament de futbol, ??seguir un curset de submarinisme o aprendre les postures bàsiques del ioga. Per explicar aventures sense cridar l´atenció dels departaments de literatura. Per conèixer una mica la història d´una nació remota –posem-hi els caldeus– sense regirar lligalls orientalistes, més d´una vegada he fet servir la novel·la històrica amb aquest propòsit.

Haurem de plantejar-nos algun dia per què s´escriu i publica tant, descomptat el fet que publicar s´ha tornat molt barat i que la concentració de mitjans i recursos en poques mans, deixa a la literatura (les armes i la clerecia ja no és el que eren) com un dels pocs terrenys en els quals es pot fer una carrera d´honors com Déu mana. De moment, jo ja he aconseguit el títol de Millor Client de Manolo, el de la papereria. Això sense comptar la multiplicació innecessària dels ens, que és el sentit mateix de la televisió privada, la cultura del súper i el cinema. El rar del cinema no és el que té d´espectacle de barraca, sinó que la barraca hagi enllumenat algunes obres memorables.