MARTA MADRENAS, QUINZE DIES DE GOVERN

Enguany paguem un 9,6% més de taxa per a la recollida d´escombraries perquè la incineradora està en obres i la brossa va a Solius. Està previst acabar-les el 2020. Problema, no arriba la subvenció que esperaven i es poden allargar fins al 2022. El govern municipal diu que la culpa és del 155. La realitat, però, és que no s´ha gestionat bé la sol·licitud de subvenció i no els poden donar un euro. O sigui, pagarem la incúria municipal durant dos anys més a la taxa d´escombraries.

Un plàtan de 170 anys es desploma a la Devesa. No és el primer. L´any 1976, una branca trencada d´un del sector del Firal, mal podat i mal cuidat, va matar un home de la Bisbal. Ara no s´han de lamentar desgràcies personals. El regidor explica la sorpresa que un arbre que semblava en tan bon estat estigui podrit per dins. A partir d´ara promet meravelles. El que es pugui fer ara ja es podia fer fa un any. Si hi ha mitjans per prevenir, no té cap justificació no haver-los previst. Està molt bé tenir una fitxa de cada arbre, però si un cau i resulta que està podrit i no se´n sabia res, és evident que la fitxa és incompleta i res ens pot assegurar que no n´hi hagi d´altres en el mateix estat.

Convido a visitar places i jardins del Barri Vell fora del circuit de Temps de Flors: abandonades. Amb el rotllo de Temps de Flors, els jardiners deixen abandonada la resta.

Els hotelers es queixen que,enguany, han baixat un 8% les pernoctacions en Temps de Flors. La resposta de l´alcaldessa és antològica: la culpa no és meva, és vostra. Com la mainada d´ESO. També expliquen els restauradors que han baixat els visitants de la resta d´Espanya i més que un 8%. Les provocacions i ardides foteses de la Sra. Madrenas han desanimat un visitant que, l´últim que vol, és trobar-se al mig d´un merder o a un lloc on no sigui ben rebut. I ho paguem tots. No els independentistes, tots.

La gestió de l´Auditori provoca un forat de mig milió. Ara se n´han adonat. Fins ara, als llimbs. Ah!, la culpa és de Madrid, Brussel·les.... Si les coses no es gestionen, si no es controlen, arriba el de­sastre... Que paguem tots, òbviament.

Aquesta és l´obra del govern Madrenas els darrers 15 dies a Girona.