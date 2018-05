La primera temporada del Girona a Primera Divisió ha demostrat com, de vegades, allò que sembla impossible o massa eteri esdevé empíricament demostrable. Una trajectòria impecable perquè ha rendit els grans equips –guanyar el Reial Madrid ha estat un dia d´històrica profunditat– i, sobretot, gràcies a haver convertit Montilivi en un lloc perillós. L´entrenador ha sapigut confegir l´equip. Ha fet funcionar una plantilla amb ordre; indispensable que cada peça es mogui en funció de totes les altres com si es tractés d´un escaquer. S´ha creat un equip que, a priori, no tenia figures, en una màquina de generar futbol i, a l´hora, que emmagatzemava punts al rebost de la història. Estil senzill i pràctic. Ben tramat, que tant ha guanyat per la mínima en partits travats i rocosos, com també en uns, en els quals ha desplegat el seny de la combinació i del joc a primer toc. Excel·lents jugades estudiades, paranys, en els quals els adversaris han caigut manta vegades. D´això se´n diu talent. La saviesa de no voler estirar més el braç que la màniga i de ser conseqüent amb les possibilitats d´un equip modest. El Girona ha arribat, durant unes jornades, a la dàrsena des d´on surt, cada any, el ferri cap a Europa. Territori que és a prop i també llunyà. Des d´aquest punt ha contemplat com la lluita per entrar a les competicions europees és terrible. Aquesta circumstància inesperada ha servit per entendre els mecanismes interns de la bèstia, les diferents lligues que hi ha dins de Primera. L´excel·lent campanya implica mantenir el cap fred i no perdre l´origen de les coses originades aquesta temporada. Triomfar quan no se n´espera gaire res de tu és un èxit indiscutible. Visca el Girona forever!