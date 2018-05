Promoure la igualtat

En el seu tractat La democràcia a Amèrica, el francès Alexis de Tocqueville va observar, fa dos segles i de forma visionària, que la pulsió bàsica del nou temps polític era l'instint d'igualtat, encara més que el de llibertat. L'experiència històrica li ha donat la raó, de manera que no es poden separar el desenvolupament de la democràcia i l'expansió de la justícia social. I, certament, els grans debats del segle XX han estat polítics –la victòria del parlamentarisme liberal davant els sagnants totalitarismes de dretes i esquerres–, però també ideològics, econòmics i reivindicatius de tot un seguit de drets profundament imbricats amb l'ampliació de l'horitzó real de la igualtat: de la lluita contra la discriminació racial als Estats Units a la implantació d'un sistema de sanitat i d'educació públiques a Europa. En aquest context d'inclusió democràtica és on cal situar el creixent esforç per facilitar la igualtat de la dona. Diari de Girona i Prensa Ibérica Media van organitzar dijous passat la primera edició de la jornada eWoman, un esdeveniment que va servir d´altaveu per exposar casos d´èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge empresarial i a l´entorn digital. Com va dir Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, en l´obertura de la jornada «a la pràctica, totes i tots sabem que la igualtat encara no s´ha assolit. Per a Madrenas, «és incomprensible i indignant» l´escassa presència femenina en òrgans de direcció quan els estudis demostren que la rendibilitat de les empreses paritàries creix. Aquesta jornada eWoman Girona va concloure amb els premis a tres dones que han triomfat en les seves respectives activitats: Elisabet Cañigueral, consellera delegada del Grup Cañigueral, un holding càrnic que és de les principals empreses gironines; Txell Costa, fundadora d´una consultoria de màrqueting i negoci; i Marta Roget, fundadora d´Eureka Kids, empresa dedicada a les joguines creatives.

El que la nostra societat necessita és implementar polítiques efectives que possibilitin una igualtat real d'oportunitats entre homes i dones. I això suposarà legislar en favor d'aquesta des d'un consens transversal que respongui a les necessitats reals i concretes de la societat en general i de les dones en particular. Ara bé, no es podrà progressar cap a una major igualtat d'oportunitats si els canvis legislatius no van acompanyats de mesures educatives, culturals i empresarials que afavoreixin la inclusió. Una tasca que s'ha de dur a terme amb mitjans, intel·ligència i diàleg; amb respecte a la pluralitat i a la diferència, plenament conscients que la democràcia sempre s'enriqueix en sumar la llibertat a la igualtat. L'objectiu no pot ser altre que aconseguir un món millor i més just.