Un país sense ultradreta

TV3 va emetre diumenge un reportatge sobre el creixement dels grups d'extrema dreta a Catalunya. Naturalment, tots els grups que hi sortien eren espanyolistes, o unionistes o com en vulguin dir, el cas és que de catalanistes o independentistes o processistes –o com en vulguin dir– no n'apareixien. He escrit «naturalment» no com una crítica a TV3 –a TV3 no se la pot criticar sota pena d'entrar de caps en la ultradreta–, sinó com una constatació: no existeixen els ultradretans catalans.

La ultradreta és cosa d'ètnies subdesenvolupades, i els catalans, preguntin a Presidentorra, som superiors a tothom. Algú dirà que els que tallen carreteres, empastifen platges, fan pintades contra els partits –o diaris– que consideren desafectes al règim, cremen banderes que no els agraden, boicotegen actes si qui hi participa no és prou del seu gust i, en fi, pretenen imposar a la resta la seva personal idea del que ha de ser el país, compleixen tots els requisits per a ser considerats ultradretans, si no directament feixistes. Doncs no, perquè són independentistes. Els independentistes han estat deslliurats del pecat per Nostre Senyor i, així duguin a terme els actes més vandàlics o intolerants, mai no poden ser titllats d'ultradreta. Ni tan sols si els seus comportaments són d'ultres i donen suport a la dreta més rància, digui's Puigdemont o Torra. Ni així. Si algú du una bandera espanyola penjada i crema una estelada, és d'ultradreta. Si algú du penjada una estelada i crema una bandera espanyola, és un català de bé. Pesquen la diferència? No? Doncs mirin més TV3, coi d'ignorants.

Tampoc és d'ultradreta un govern que se salti tota la legalitat per tirar endavant un projecte polític que no va tenir prou suport a les urnes (i que en cas d'haver-lo tingut seria igualment il·legal). Seria considerat d'ultradreta a qualsevol lloc del món. No a Catalunya, on l'aplaudirem per patriota i subvencionarem les vacances a l'estranger d'aquells dels seus membres que més pressa van tenir a fugir.

Als catalans ens perd l'estètica, ja se sap, i si TV3 hagués ajuntat en el mateix programa sobre la ultradreta el president de Falange i al president de Catalunya, hauríem tingut urticària. Això, per no esmentar que més d'un els podria confondre.