Rajoy, tocat però no enfonsat... encara

Soc dels que penso que Mariano Rajoy té més vides que els gats. En moltes ocasions se l'ha donat per mort políticament i al final ha sobreviscut, malgrat els llamps i trons que queien sobre la seu del carrer de Gènova. Però ara el nerviosisme a les files del PP és majúscul fins al punt que el president del govern va cancel·lar el seu viatge a Kiev per veure la tretzena champions del Reial Madrid. Aquest cap de setmana segur que no ha llegit el Marca tan tranquil·lament ni s'ha pogut fumar l'havà com en altres ocasions.

Té el galliner revoltat i molts càrrecs de províncies veuen perillar l'escó. El cas Gürtel ha estat letal i els jutges, inflexibles. A més, un dels personatges més foscos de l'etapa de José María Aznar, Eduardo Zaplana ha ingressat a la presó de Picassent, acusat de blanqueig de diner procedent de comissions il.legals de la seva etapa com a president de la Generalitat valenciana. Madrid i València eren dues mines en vots populars i en aquests moments no només Ciutadans se'ls ha menjat l'electorat, sinó que els casos de corrupció són ja tan evidents que difícilment el PP podrà competir en ambdues comunitats amb garanties.

Pedro Sánchez, desaparegut molts mesos i amb les enquestes en contra, immediatament va presentar una moció de censura que per primera vegada en la història de la democràcia espanyola pot prosperar. Tot és a mans del PNB, que per cert li acaba d'aprovar els pressupostos, malgrat que havia dit pel dret i pel revés que mentre es mantingués a Catalunya l'article 155 això era impossible. Però ja se sap que en política les paraules se les emporta el vent. La jugada del líder socialista no només ha posat contra les cordes el PP, sinó que pot lesionar greument els interessos d' Albert Rivera en el seu camí cap a La Moncloa. Una circumstància impensable fa uns mesos i que ara és molt més que una possibilitat real.

Rajoy no és un home de reaccions en calent. És d'aquells que deixa passar els moments difícils fins que la boira escampa. Però ara no ho té gens fàcil, atès que la societat està farta de l'allau de casos de corrupció que envolten el PP des de fa molts anys i que fins ara no havien provocat una sentència d'aquestes característiques. I a sobre l'entorn de Luis Barcenas ja ha amenaçat en treure filmacions que podrien acabar amb la vida política del líder gallec que de ben segur ja no podrà a tornar a ser cap de cartell encara que se'n surti d'aquest trencaclosques que pateix. És per això que totes les mirades estan posades en Núñez-Feijóo, que seria qui intentaria salvar els mobles en aquests moments en què el vaixell popular va a la deriva.

Els propers dies es presenten molt moguts i la crisi territorial que protagonitza Catalunya ha passat a un segon pla. Ara es tracta de salvar els mobles al preu que sigui. La llista del tresorer del PP afecta tota la cúpula que envolta Rajoy, el qual ha perdut tot credibilitat, com dicta la sentència.

Ara és el gran moment del PSOE com a alternativa de govern, però amb poc més d'una vuitantena d'escons necessitarà els vots independentistes d'ERC, el PDeCAT i Bildu. Els de Pablo Iglesias ja els té assegurats a canvi de cap contrapartida. Veurem com administra Sánchez aquesta situació i si és capaç de formar una alternativa amb un mínim de garanties per convocar unes eleccions avançades que sembla ser l'única sortida mínimament honesta. Des de fa temps es reclama una regeneració política a l'estat espanyol i el PP des del govern s'hi ha negat. Ara tot fa pensar que es veurà obligat a fer-ho si de debò vol continuar surant en aquest mar d'escàndols que l'envolta. La política en qüestió d'hores varia i quan tot feia pensar que Rajoy tenia benzina per dos anys més, el cas Gürtel li ha esclatat de ple. Una altra vegada els nacionalistes bascos, amb només cinc diputats, tindran la darrera paraula i aquí pot passar qualsevol cosa.