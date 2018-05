Set de cada deu peces de roba venudes a l'Estat espanyol estan sotmeses a algun tipus de descompte. Els motius de les reduccions són ben variats: les rebaixes de gener a març o de juny a setembre; les liquidacions posteriors per alliberar espai a les botigues; els outlets, tant si són grans complexos similars a La Roca Village, com si es tracta de locals aïllats amb restes de sèrie; el Black Friday, que estableix l'inici de la campanya de Nadal; el Cyber Monday, per promoure el comerç online... Un col·lectiu de botiguers nord-americans es va inventar aquesta estratègia durant la Gran Depressió (als anys trenta del segle passat) per despatxar el gènere que no havia tingut sortida durant la temporada. Noranta anys després, vivim en unes rebaixes constants en què, paradoxalment, les estrelles no són els consumidors, sinó les empreses i grups més poderosos, en especial a internet, on desapareixen les despeses dels espais d'exhibició. Els preus d'una gran cadena són entre un 200% i un 150% superiors al cost de l'article. En el cas dels productes de les marques de luxe, la proporció s'eleva fins al 400%. En conseqüència, les companyies que es poden permetre descomptes del 70% o el 80% sempre guanyen; un cop han venut un determinat nombre d'unitats, la resta és tot benefici.