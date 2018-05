El xalet i les presons

Semblava tan clar que Pablo Iglesias detestaria els xalets serrans de les pel·lícules d' Ozores que aquesta hipoteca per 30 anys era com el passaport a la normalitat que els podemites sempre han defensat. «Nosaltres som els espanyols normals i els antisistema són els bancs i els partits corruptes».

El xalet és per estar a prop del col·legi dels nens, van dir. Com tantes parelles, van usar els fills com a escuts humans. «Per un fill, el que sigui». Doncs, no; «El que sigui, no» és del primer que cal ensenyar als fills. «Tinc fills per criar», dissuadeix d'insistir a l'esquirol que no pensa a criar-los en un món millor. «Per la meva filla, mato», diuen els que són incapaços de coses més senzilles com educar-les o més meritòries com deixar la cocaïna.

El xalet dels Iglesias-Montero es va comprar pel xalet, després de valorar coses més valuoses que la hipoteca. El xalet o Iglesias és un dilema polític tan mesquí i tan idiota que, visceralment, convida a prescindir d'Iglesias. Que no hagi estat així ensenya que la militància podemita és més possibilista del que sembla i que dona menys importància als xalets que el seu líder. També ensenya alguna cosa comuna a la resta dels partits: el que més valora la militància és el seu líder.

A l'altre extrem de la mobilització per l'habitatge privat del seu líder hi ha el PP, que no es mou quan el condemnen civilment i castiguen penalment a un tropell de directius en diferents regions, instàncies i casos pel ventall de delictes associats a la corrupció. Hi ha alguna organització, després d'ETA, amb tants membres a la presó? La corrupció política té un centenar de presos a Espanya. Cap partit té tantes figures com el PP, al PP no li passa res i al seu govern, tampoc.