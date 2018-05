M´he hagut de fregar els ulls

Carles Mallart Girona

Feia temps que no llegia un treball tan absurd i interessat, sí, han llegit bé, interessat, teòric com el publicat diumenge a DdG «El projecte absurd de dur el TAV a Vilobí» per part de quatre economistes de la UB, professió molt respectable. El pseudoestudi es basa en una sèrie de nimietats com el temps de recorregut del cotxe, el ferrocarril, s´obliden que a no tardar hi haurà l´estació de la Sagrera, que els AVE avui tenen destinació final i continuitat a Sants, obvien el que costa travesar amb vehicle Barcelona, obvien l´equilibri del territori de Catalu­nya, tambe obvien l´enorme potencial de tota mena de la Suïssa espa­nyola que són les comarques fironines, em fa la sensació que mai l´han trepitjat, donen dades de minses captacions de pasatgers sense cap mena de rigor quan l´aeroport de Vilobí pot aguantar amb les instal·lacions actuals més de 10.000.000 de passatgers a l´any, i que només falta proposar-se la fita pactant en àmbit de Govern de Catalunya amb ca­da companyia un repartiment de vols equitatiu a cada aeroport de Catalunya, bàsicament Girona, Reus i Alguaire a Lleida, Cerdanya a part, però que primer s´ha de fer una molt bona connexió i els TAV en són un molt bon exponent. Em sap greu dir-ho però l´estudi publicat és patètic, interessat, mancat de rigor, parcial, desconeixedor de la realitat del territori i que correm el perill que el Ministeri de Foment a Madrid el faci servir per perjudicar una vegada més la nostra gent i aquesta terra tan fantàstica com són les comarques gironines. Segurament són els mateixos que no varen encertar-ne ni una a les enormes crisis que hem patit els últims 50 anys.

Gràcies, senyors meus, que s´emparen amb la UB. No hi ha dret. Espero que la UdG doni una resposta contundent, hi ha gent per fer-ho a una tan forta agressió com aquest pseudoestudi.



Ja n´hi ha prou, senyor Rajoy

Francesc A. Picas la jonquera

Els catalans volem comprensió, pau i llibertat. La presó i les penalitats a uns ciutadans pacífics, acusats de tenir unes idees polítiques diferents a la seves, senyor Rajoy, és una ofensa a la democràcia i a la llibertat d´opinió. Tot ciutadà té dret a tenir el seu propi ideari polític, religiós, cultural i esportiu. Tots els catalans tenim dret a ser monàrquics, republicans, socialistes, federalistes o sobiranistes.

Senyor Rajoy, obriu, si us plau, les presons i que els catalans exiliats puguin tornar a Catalunya sense temor de ser empresonats. Se­nyor Rajoy, sou responsable d´haver trencat moltes famílies, i del plor dels infants que els falta el pare. Per què, senyor Rajoy, voleu manipular el Govern català? Teniu obligació de ser un polític to­le­rant amb tots els criteris dels ciutadans que vivim a l´Estat espa­nyol. Seny, democràcia i llibertat.



La caiguda

de l´Imperi

ÀNGELA FERRER I MATÓ girona

Fa molts anys es feu famosa una pel·lícula que explicava com un gran imperi com fou Roma caigué i desapareixé quan precisament els dirigents i el gran exèrcit que havien format desparegué per la degradació dels que manaven i del poderós exèrcit que havien estat fins aquell moment. La cor­rupció, l´orgull de creure´s els millors i la supèrbia de pensar que res els podia fer caure del lloc privilegiat on s´havien situat, menyspreant el poble, els portà a la seva aniquilació. Quelcom semblant està passant amb el Partit que ha estat governant Espanya amb orgull de vencedors i a més forrant-se en detriment dels béns del poble que havien de protegir i portar el país a un benestar social. La feina mal feta cobra factura. I això està passant al PP, que s´ha cregut que podia fer el que volia i viure com reis amb els diners que eren de tots els espanyols. En català diem: «A cada porc li arriba el seu Sant Martí», i mai millor dit, talment la dita, al PP li està arribant el final del seu prepotent mandat. S´han cregut els amos del país que tenien el deure de governar amb prudència i procurant benestar dels seus habitants i només s´han preocupat, com s´ha demostrat, per omplir la seva butxaca i el seu plaer i talment els romans tant d´orgull, prepotència i malbaratament els ha portat a un trist però merescut final.