La gent que m'agrada i la que no

Carl Gustav Jung a Tipos psicológicos defineix els trets característics dels humans classificant-los bàsicament en dos grups: introvertits i extravertits. Els primers són persones que mostren una actitud pertinaç per la concentració en els processos interns, se senten irremeiablement atrets per la subjectivitat. Viuen de cara endins, reservats, reclosos en el seu jo, per regla general són tímids, callats, analítics. Pensen abans de fer les coses. Els extravertits parlaires, sempre estirats pels objectes externs, solen ser optimistes, positius, molt sociables, els importa més fer que pensar. Fan les coses i després les pensen. En lloc de «penso, per tant existeixo», per a l'extravertit seria «actuo, per tant existeixo».

Aquesta interpretació de Jung traduïda popularment es convertí en persones «tancades» (introvertits) i «obertes» (extravertits). En Jung es va definir com un introvertit que admira els que són com ell i que presenta com el model exemplar de conducta; considerà extravertit Sigmund Freud, amb qui s'enemistà. (Freud va acabar trencant peres amb tots els seus deixebles). Adverteix que els tancats veuen tancats arreu i els oberts troben extravertits per tot arreu. No existeix en estat químicament pur un introvertit, ni el seu advers, i de ser-hi són caràcters incompatibles, excloents.

El tancat no suporta la xerramenta de l'obert, ni l'acció constant, ni la necessitat d'exhibir-se tot cercant reconeixement social, la improvisació i celeritat i la seva falta d'autocrítica; per altra banda l'extravertit no aguanta el silenci permanent del tancat, les reserves mentals, les desconfiances i indecisions, la manca d'activitat social, l'abstracció embadalida. Per a l'obert el tancat és un avorrit, un babau, un fanfarró per haver-se clausurat superbament en el seu jo, però l'introvertit es queixa dient-li que és un pesat, un pinxo perdonavides.

Ser bona o mala persona no té res a veure a pertànyer a un tipus psicològic o a un altre. Un servidor és un introvertit de cap a peus i he aguantat extravertits resignadament. M'amoïnaven perquè mai s'estaven quiets i garlaven pels descosits. Probablement ells em veien com un antipàtic estirat (pura timidesa), aspre, malagradós i eixut, un ser tan callat i passiu que no convidaven mai a anar de copes a la nit, ni de sarau.

Crec que ens passa a tots amb algunes persones no sols no t'hi entens, sinó que no t'hi entendràs mai. No es tracta de diferències culturals, acadèmiques, socials, econòmiques, sinó psicològiques: no t'agraden com són i a ells tampoc els agrada com ets tu o com soc jo. Incompatibilitats de caràcters, se'n diu, quan aquesta incomunicació succeeix en les parelles i acostuma a ser el pas definitiu a la ruptura. Perquè després de l'enamorament ve la quotidianitat, el dia a dia, i les discussions comencen per la forma com es repeteixen les tasques domèstiques, qui va a comprar, qui renta la roba i qui paga les factures. Aquesta disfunció psíquica, el desacord de tarannàs, pot finalment ensenyorir-se en la parella, però la mateixa discrepància, la disconformitat sistemàtica, pot produir-se en la relació interpersonal. Hi ha persones que no vull veure ni en pintura, ni elles a mi, i en tenen tot el dret.

S'ha eludit de diferents maneres aquestes desavinences personals «no hi ha química», «és una qüestió de pell», «aquell individu em crea mal rotllo», «és un home malastruc». Algunes d'aquestes expressions es refereixen a un assumpte fisiològic (la química, la pell), però jo crec que les més decisives són les culturals i educacionals. A mi em deleixen les persones ben educades i simpàtiques, la bona gent, i m'aparto dels vulgars i malparlats. Tanmateix ben lluny de mi la bordissalla de baixa estofa, els que fanfarronegen, els agressius, els creguts, els irrespectuosos i els cínics amb la cultura i la intel·ligència.

Les persones que desperten passions tenen brutalment dividits dos bàndols, incondicionals a favor i enemics acèrrims, que faran tan de mal com puguin i que acostumen a ser molt actius. A alguns els molesta la forma de ser del altres, altres actuen motivats per l'enveja. L'enveja és l'esport nacional, tots els grans pensadors com G. Marañón, Ortega y Gasset, han dit que és la gran malaltia psicològica hispànica.

Fa temps que pregunto a diferents persones si en algun moment de la vida han sigut víctimes dels envejosos i si em podien explicar el per què. Uns ho han atribuït a l'èxit personal que ha provocat ser odiats, altres simplement m'han dit que s'han sentit envejats perquè eren feliços, uns tercers experimentaren gelosia exagerada per uns a causa de les seves relacions socials, per les seves amistats. El que demostra que qualsevol circumstància vital pot ser malaltissament cobejada.

Mai m'he entès bé amb les persones que han restringit la seva vida exclusivament i obsessiva a la feina. Els que tot el seu món ha quedat circumscrit a la professió i els temes de converses sempre giren sobre el mateix tema. Creuen que tot rutlla bé perquè ells viuen bé i els indignats, descontents i ressentits es queixen per vici.

No em relaciono amb la gent sense cap inquietud espiritual, cultural, ni artística, els que parlen sempre d'ells o de coses, mai d'idees, i menyspreen tot el que ignoren.

Ja ens van dir els pares que viure no era pas senzill i que la gran mestra de la vida és la mateixa vida, si s'està atent ens sotmet a moltes experiències de les quals s'ha de treure profit i una d'important és anar carregat amb sacs de paciència per conviure tranquil en societat.