CAMÍ DEL BALANCÍ

Barcelona no paren de fer jugades mestres, acompanyades del missatge triomfant que la República és només a un pas. Com en Neo de Matrix, qui també tenia idees magistrals quan estava atrapat en una estació de metro i fugia corrent per les vies per acabar tornant al punt de partida, creient sempre que la llibertat la tenia a tocar.

El nomenament frustrat del primer govern de Torra i la moció de censura a Madrid són prou coincidents en el temps per creure en complicitats entre uns i altres. Torra va confiar en 11 homes i 3 dones, un despropòsit que convidava a pensar que més endavant el corregiria. I més quan quatre dels nomenats ja sabíem que no podrien exercir per ser a presó o a l´estranger. La reacció de Madrid va ser perllongar el 155 i la rèplica estava cantada: un govern més paritari (8 a 6) i la renúncia dels quatre consellers. A hores d´ara (dimecres al migdia), el nomenament no s´ha fet oficial i a Madrid estan per altres orgues, amb almenys una moció de censura a discutir entre avui i demà, més debats per a la formació d´un nou govern (o una altra moció de censura si la primera no passa) i eleccions a l´horitzó. Tot plegat, un altre any ben llarg en què s´ajornaran les decisions sobre el cas català. Paràlisi a Barcelona i paràlisi a Madrid. Sincronies per fer baixar el suflé. De fet, tot el relat del Procés des del primer dia és més coherent explicat d´una altra manera, amb els d´allà i els d´aquí jugant en el mateix equip, almenys des de finals del darrer agost.

El drama que tenim a Catalunya és la ingenuïtat dels processistes, confiats amb els ulls tancats en tot el que digui i faci Sant Puigdemont, esperançats en què ell sí sap quin és el veritable camí, sense ni tan sols sospitar que els seus assessors –els d´ulleres de pasta blanca i posat d´anar restrets– són els grans mestres de l´engany i de la manipulació col·lectiva. El camí cap a Ítaca ha resultat ser un miratge i on sí que estem és al balancí on les Penèlopes teixeixen bufandes i llaços grocs, desfets tot seguit pels seguidors a ulls clucs d´altres assessors, dels tecnòcrates de corbata blava i posat tèrbol. Calia confiar en el món convergent per fer pinya però, seguint els consells de Maquiavel, els que remenen les cireres a l´Estat tenen llogada una elit ­corrompuda que ha fet crosta a Barcelona. Si segueixen jugant a nyaus és perquè no ens veuen prou madurs per a entomar la veritat però com més aviat demanem explicacions serioses als manaires nostrats, més ràpid sortirem de l´atzucac.