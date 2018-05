UNA MOCIÓ AMB MOLTES CLAUS

Avui i demà viurem moció de censura al Govern espanyol. Un fet gens habitual si bé, en aquests darrers anys, ens hi hem anat familiaritzant, ja que aquesta serà la segona moció de censura contra el govern encapçalat per Mariano Rajoy després de la de Pablo Iglesias de l´any passat.

Al llarg dels quaranta anys des de la restauració de la democràcia només hi ha hagut quatre mocions de censura a Espanya contra el president del Govern i gairebé cap amb opcions reals de tirar endavant.

La moció de censura presentada per Pedro Sánchez després de la sentència del cas Gürtel té l´al·licient de que els números li poden sortir, fins i tot amb diferents combinacions i això fa que la incertesa marqui la jornada. En una moció de censura no hi ha terme mig o es guanya o es perd i per tant, si finalment demà acaba triomfant, la sacsejada al sistema polític espanyol seria considerable amb un president de només 84 diputats.

És cert però, que més enllà del resultat, la moció de censura també serveix per reforçar la figura del qui la presenta ja que té una oportunitat mediàtica per transmetre la imatge de que té un projecte de país i alhora que els ciutadans el puguin percebre la seva imatge presidenciable.

De ben segur que aquest ha estat l´objectiu de Pedro Sánchez en presentar aquesta moció, després de mesos d´invisibilitat i incomoditat al donar suport al govern i a l´aplicació del 155. Amb la sentència del cas Gürtel, Sánchez va veure el seu moment. Un moment d´or per arribar a ser president. No tant per les adhesions que genera sinó pel rebuig que provoca el govern del Partit Popular en una part de la ciutadania. Però a més, servirà per recuperar el paper de líder de l´oposició després de mesos de quedar desdibuixat després dels efectes de la «tardor catalana».

Però més enllà d´aquests objectiu bastant evidents, el que verdaderament mou a Sanchez a provocar aquesta arriscada jugada és l´ascens de Ciutadans. Totes les enquestes apunten que el partit d´Albert Rivera ha aprofitat electoralment tot el que ha succeït a Catalunya en els darrers mesos i tots coincideixen que a dia d´avui seria el primer partit d´Espanya atraient votants del Partit Popular i en menor mesura, del PSOE. La presentació de la «plataforma ciutadana» tenyida d´espanyolitat per totes bandes va ser la gota que va fer vessar el vas.

Ciutadans ja s´ha convertit en l´enemic a batre entre els altres tres grans partits espanyols, més quan l´esquerra dona per amortitzat al Partit Popular després de la sentència de divendres i tenint en compte les que encara han de venir.

El bipartidisme està el pitjor moment de la seva història i molt em temo que el pitjor està per arribar i en aquest moment de transició, els grans partits oscil·len entre el 20 i el 23% dels vots. Quan Ciutadans comença a acostar-se al 30% en les estimacions de vot d´una manera constant, els altres partits veuen això amb preocupació. Sembla normal aquest creixement si tenim en compte el desgast que està patint el PP, la importància del tema català en el marc espanyol i el fet de que el partit de Rivera sigui verge quan parlem de governar. I en part, d´això també va aquesta moció. Que Ciutadans es mulli.

Sánchez vol posar contra la paret Albert Rivera. Vol que s´hagi de desgastar sigui quina sigui la decisió que prenguin divendres i tot sembla que ho aconseguiran. Només cal veure com la iniciativa socialista els va agafar a contrapeu aquest dilluns.

I és que aquesta moció de censura és diabòlica per a Ciutadans. Si opta per donar suport a la moció juntament amb Units Podem i els partits sobiranistes, el Partit Popular ho aprofitarà per fer veure als seus votants que per als votants de la dreta, Ciutadans no és de fiar. Si, en canvi, opta per no donar suport a la moció de censura queda en questió un dels trets característics del partit taronja i de fet, amb el que van basar el seu creixement en l´àmbit espanyol: la regeneració de la política espanyola. Part de la ciutadania no entendria que ni amb la sentència del cas Gürtel es distanciïn del partit de Rajoy.

Les claus de la moció d´avui i demà doncs, tenen més a veure en la perspectiva electoral en una legislatura que agonitza que no pas una sentència important de cor­rupció. Serà molt important veure com cadascun juga les seves cartes en aquests dos dies, però el que és més important, quina percepció en tindrà l´opinió pública espa­nyola un cop finalitzada la moció. Acabi com acabi. Caldrà llegir amb interès la premsa el proper cap de setmana.