Tanmateix, com les tortugues

Diuen que la vida de les tortugues és realment dura, trista i sotmesa a infinitat de perills. Només cal anar al Centre de Recuperació de Tortugues de l´Albera per comprovar-ho. Quan encara són un projecte en forma d´ou, un estol d´animalons les busquen per cruspir-se-les. Quan neixen, un altra ventall de bestioles estan encantades de degustar-les. Quan sobreviuen, arriba l´home i els incendis forestals, la majoria provocats per la pròpia activitat humana, i els acaben per fer desaparèixer o per rostir-les, però elles, malgrat tot, persisteixen i sobreviuen any rere any a les múltiples dificultats i entrebancs i gràcies també, al suport d´uns voluntaris que no renuncien a seguir batallant per protegir-les.

Veient el circuit de la vida de les tortugues mediterrànies i el centre on les crien i les reintrodueixen a la natura t´adones que com a poble no som tan lluny del seu camí. D´una banda, de petits, ens hem de sentir els atacs reiterats i maldestres d´uns corbs a les escoles i al model d´ensenyament. De grans, hem de veure com ens retallen dia a dia tots els nostres drets i llibertats quan no empresonen uns quants amb interpretacions esbiaixades d´unes lleis que ja eren prou esbiaixades quan les varen fer. Aquells que aconsegueixen sobreviure s´han d´afrontar a un desprestigi continuat de l´espècie, en el sentit, que avui els catalans són, pel que sembla, la pesta per a molts espanyols. Només cal veure el reguitzell de declaracions on la tònica habitual és l´insult i el menyspreu. I sort d´alguns voluntaris que persisteixen en l´intent i que ara de groc i ara al carrer, segueixen recordant que aquesta mena de tortugues mereix la pena continuar existint. Llàstima que no tenim un espai protegit com l´Albera.

Però, com les tortugues, anem lents, molt lents i massa sovint no saps ben bé si allò que fem són simples voltes al ma­­­teix lloc o ens hem perdut en un bosc massa gran per a nosaltres. I per cert, les tortugues viuen molts i molts anys.