Sense ficció

marcel vila roig llançà

Dissabtes i diumenges al voltant de les 10 del matí. A la plaça del poble un grup de cinc persones esperen. Arriba una furgoneta i el conductor, amo d´un negoci, fa pujar 4 persones per anar a la feina, a la cinquena, el conductor li diu que com que es preveu que aquell cap de setmana no hi haurà gaire feina, que no fa falta que pugi a la furgoneta. La cinquena persona amb el cap cot gira cua i se´n va.

L´amo no ha tingut la decència de trucar abans a la cinquena persona per dir-li que no feia falta que anés a esperar-lo a la plaça, al contrari, amb tota la indecència d´aquest món, l´ha humiliat davant els altres. Aquest amo no pot tenir el nom de comerciant o empresari, sinó el de negrer tirant cap a cacic.

I no és que els que han pujat a la furgoneta hagin tingut més sort, cobraran 2, 5 o 3 euros per hora per jornades de 8 i 10 hores.

El lloc dels fets, Andalusia?, Extremadura?, no! Llançà.



Zona blava de l´hospital de Salt

enric donate sánchez llagostera

El dia 30 de maig em vaig haver de posar en contacte amb el Servei d´Atenció Ciutadana de la Vila de Salt després d´un incident ocorregut a la zona blava del C/Ramon i Cajal, al voltant de l´hospital de Salt.

En tal data vaig dur el meu pare a l´hospital. Té 81 anys, malalt del cor entre d´altres i amb dificultats de mobilitat, i veí de Llagostera. Vaig aparcar a la zona blava propera a la porta del darrere posant el corresponent tiquet. Malauradament hi havia una mica de retard del qual no ens van informar i just quan va entrar el meu pare caducava l´aparcament. Atès el seu estat, algú ha d´estar amb ell durant la visita, ja que no comprèn ni recorda tota la informació que se li dóna. Només 12 minuts després que es caduqués el tiquet, el vigilant em va multar. Poc després arribava amb el meu pare i en anar a anular la denúncia la màquina o bé no tenia les instruccions adequades o bé no funcionava correctament.

És indignant que l´Ajuntament de Salt mitjançant l´empresa concessionària de la zona blava tingui com a prioritat l´afany recaptatori a la zona que envolta l´hospital de Salt, on crec que no només seré jo qui acompanya gent gran malalta i no l´atenen a l´hora. Si són eficients per multar, no ho haurien de ser encara més a fer el manteniment adequat de les màquines o estar en la zona per poder-los demanar informació en cas que això passi? Per cert, tampoc van respondre al telèfon d´informació de la concessionària. A l´hospital venim veïns de pobles llunyans que ja fem l´esforç de traslladar-nos, per a sobre haver de prioritzar l´aparcament en lloc de la cura i acompanyament dels nostres familiars. Mostra la insensibilitat de l´administració vers els ciutadans.



Portbou, el turisme i la política

josep m. loste i romero portbou

El passat 17 de maig a la conferència sobre Seguretat i Turisme transfronterer, Llançà-Banyuls de la Marensa, el regidor de turisme de Llançà i primer tinent d´alcalde, Joan Carles Mora, va manifestar que els tres punts bàsics per disposar d´un bon turisme, d´un turisme mínimament coherent i sostenible en una població costanera són: 1- Seguretat. 2- Neteja 3- Informació. Hi estic completament d´acord. Per contra, Portbou no en compleix ni un d´aquests autèntics requeriments.

Malauradament, amb les condicions actuals a Portbou no és possible fer política partidista, ni portar a terme una política seriosa; ni,molt menys, poder viure del turisme. A banda de tot això, també cal afirmar, «alt i clar» que Portbou necessita molta més ajuda i consideració (reequilibri territorial) de les diferernts administracions supramunicipals. Cal tenir molt present que Portbou és el malalt de l´Alt empordà, i l´Alt Empordà és un dels malalts de Catalunya.