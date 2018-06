Potenciem el futbol femení: realitat o aparença?

Sempre havia sentit a dir que els diaris guardaven un ra­có perquè els lectors donessin la seva opinió. Mai havia tingut la necessitat d´escriure-hi res, fins avui. Malauradament no escric per plaer sinó per necessitat.

El meu nom és Anna Riera i soc jugadora del Gerunda FC, club exclusivament femení que ha crescut exponencialment en els darrers anys i que compta, en l´actualitat, amb un total de 112 jugadores. Escric aquest text per posar de manifest les diferències que continuen existint entre el futbol femení i el masculí. Entrenem al camp municipal de Fontajau, sí, municipal, tot i que al contrari que l´equip masculí que també hi entrena, no disposem ni del nombre suficient de vestidors, cada dilluns i dimecres una trentena de nenes s´arrepleguen en un vestidor en el qual realment no n´hi caben ni la meitat, ni d´una sala on fer reunions, les hem de fer al bar, ni d´un terreny suficientment gros per entrenar-nos-hi, sovint només disposem d´un quart de camp. L´únic que demanem és que es potenciï realment el futbol femení i que les igualtats de condicions entre nois i noies en el futbol siguin una realitat i no pas una aparença.



Família acollidora: Sí o No

Quin EAIA us portarà el cas? Un «Pro-biològic»? (sempre volen retornar el nen a la família biològica). Llavors us recomano que no acolliu.

Nosaltres vam alertar durant anys que no veiem bé la família i ens deien que, segons les seves comprovacions, tot era correcte.

En realitat, degut a la limitació horària de l´EAIA (de 9 a 15 h de dilluns a divendres) i la gran extensió a cobrir, fan habitualment aquests controls per telèfon o delegant en terceres persones. Això compromet el control efectiu dels problemes i permet imaginar realitats idíl·liques.

Tampoc van fer cas quan demanàvem visites familiars supervisades o d´un sol dia, ja que en les de pernocta el nen tornava extremadament ansiós. Els problemes van anar escalant i ens van obligar a finalitzar l´acolliment amb un sentiment d´impotència i tristesa infinita.

Com a acomiadament, l´EAIA va dir: «gràcies al vostre amor ara té més eines per al seu desenvolupament». Quin engany! On són els drets del nen a tenir una família que el protegeixi?



Espanya alliçona Catalunya

Mariano Rajoy ja no és president del Govern. La sentència del cas Gürtel, un exemple de corrupció descomunal, ha estat el detonant per liquidar un episodi en el qual alguns partits polítics van confondre el bé públic amb allò privat. El problema de Rajoy és que no ha tingut la mateixa habilitat que els nostres convergents. Si hagués refundat el partit, ara podria dir que la corrupció era d´uns altres que ell no coneix. I si hagués defensat que tot era culpa d´Europa, els espanyols l´aplaudirien i el votarien amb entusiasme.

Després d´anys de donar lliçons sobre democràcia des de Catalunya a Espanya, ara resulta que és Espanya qui ha do­nat una lliçó democràtica de debó liquidant un president de Govern d´un partit corrupte, mentre els d´aquí, ofegats de corrupció fins al coll i amb sentències igualment condemnatòries, continuen manant amb el suport dels ciutadans. Queda molt per aprendre. Sobretot humilitat.



Per què no?

Se´m fa difícil entendre per què a la plaça de l´Assumpció de Sant Narcís no disposem de contenidors d´escombraries i que per això haguem de desplaçar-nos a l´avinguda. Som un total de 35 habitatges, se´m va dir en el seu dia, que van tenir una reunió de veïns per a decidir on instal·lar els susdits i que per això s´havien traslladat tots a l´avinguda. Suposo que els assistents a la reunió devien ser gent jove, però aquest no és el meu cas, doncs ja tenim una edat com per anar carregats amb les escombraries, que pesen el seu, a 400 metres de la plaça.

Només demano uns contenidors petits com els que acaben de posar avui amb motiu de la festa major i amb això estalviar-nos la caminada. No crec que sigui tan difícil, doncs la plaça té espai suficient per a dipositar-los. Gràcies.