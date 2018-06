Puigdemont i Les zones blaves

El pas de Carles Puigdemont per l´alcaldia de Girona va deixar autèntiques perles que no s´han analitzat prou per les circumstàncies que van envoltar la seva precipitada sortida. Una de les més forassenyades, per definir-ho suaument, va ser retirar la gestió de les zones blaves a una entitat social com Mifas per atorgar-la a una multinacional de Madrid, Setex Aparki.

Ho vaig criticar en el seu dia i el temps m´ha donat la raó. El consistori va vendre el canvi com el resultat d´un concurs públic. Mifas –van explicar– era millor en la proposta tècnica, però l´empresa madrilenya era superior en l´econòmica. Una altra societat, Saba, va titllar de «baixa temerària» l´oferta de Setex Aparki. Amb el temps, s´ha vist que era veritat. Però el problema real era que l´Ajuntament de Girona va primar una suposada millor oferta econòmica d´una multinacional de Madrid en perjudici d´una entitat social que va ser pionera en la inclusió social dels discapacitats; una entitat, a més, que gaudia d´una sòlida experiència en la gestió dels aparcaments. El resultat de tot plegat va ser la municipalització del servei dos anys després de la concessió, a causa del fracàs de la gestió.

Ara, cinc anys després d´aquell desficaci del govern Puigdemont, l´Ajuntament de Girona reclama 77.000 euros a Setex Aparki corresponents a la liquidació del contracte de gestió del servei. El mateix Ajuntament, primer amb la municipalització del servei i ara reclamant aquests diners, confirma el fiasco d´aquella irracional concessió. Això sí, ningú no ha demanat disculpes, ni ha assumit responsabilitats polítiques per un perjudici a la ciutat i a una entitat social senyera com Mifas. Sempre ens quedarà el dubte, perquè segur que mai es revelarà, de saber per què Carles Puigdemont va retirar la concessió a Mifas per atorgar-la a Setex Aparki. Escudar-se en el concurs no em serveix. Els nens no venen de París. Ni els concursos públics són el que haurien de ser.